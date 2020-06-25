稳市场主体 守生态底线 减税降费促经济高质量发展

“要坚决把减税降费政策落到企业，留得青山，赢得未来。”今年两会上，政府工作报告中的一句话，让众多企业吃下了“定心丸”。

上亿的市场主体，已成为中国经济高质量发展的座座“青山”，税务部门“减”税费，“加”服务，以换取企业效益的“乘法”，为市场主体提信心，把座座“青山”变为“金山银山”。

税费减免 稳市场主体

受疫情影响，国内消费、投资、出口下滑，不少企业困难凸显。如何稳住上亿市场主体，帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关？税务部门不折不扣落实落细各项减税降费政策措施，从降成本、减负担、稳外贸等多个方面给予企业支持。

“放水养鱼政策持续加码，减税降费力度不断加大，无疑给广大企业注入了‘强心剂’。”全国人大代表、河北奥润顺达窗业有限公司总裁倪海琼说。与众多企业一样，突如其来的疫情给河北奥润顺达窗业有限公司带来了前所未有的运营压力。“今年，针对疫情出台的减税降费新政，仅养老、失业等四项保险费就已直接减负260多万元”。公司财务总监王飞表示，“接踵而至的税费优惠不仅有效减轻了企业资金压力，更提振了发展信心，增强企业渡过时难的底气。”

中小微企业是市场经济的毛细血管，是吸纳就业的主力军。疫情以来，中小微企业生产经营压力增大，能否“挺过来”“活下去”关乎到亿万家庭的生计。“前期出台的6月前到期的减税降费政策全部延长到今年年底”“小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年”……《政府工作报告》为中小微企业打了一针“强心剂”。

“减税降费不仅为企业自身带来了利好，还让企业有更多信心吸引就业。”江苏舒欣扬电工设备有限公司财务人员丁琳说，企业从去年6月份开始，陆续招聘了4名下岗人员，当时就享受到了增值税、企业所得税等2万多元的税收优惠。作为小微企业今年又可享受2万多元的社保费减免，目前随着税费政策的落实和复工复产的推进，企业的销售规模回到了去年同期水平。

国家税务总局税收科学研究所研究员李平表示，预计全年为企业减税降费2.5万亿元，是为实现“六稳”“六保”作出的重大决策部署，通过“留得青山”阶段性策略和“赢得未来”长远性战略的有机结合，把更大规模减税降费推向新高度、新阶段。进一步加大减税降费力度，有助于消除疫情不利影响，缓解经济下行压力，提振市场主体复工复产、复市复业信心，助力市场主体纾困生存发展。

税收添力 守生态底线

青山不改、绿水长流。在保住市场主体“青山”的同时，还得牢牢守住生态这条底线，加快动能转换，推动产业转型升级，最终实现绿水青山和金山银山的双赢。税务部门精准落实减税降费政策，充分发挥环保税的正向激励作用，助力企业走绿色发展之路。

近期，许昌金科资源再生股份有限公司的建筑垃圾资源化利用基地又恢复了以往的忙碌。2019年该公司利用建筑垃圾资源化处置系统，生产出环保标砖近2亿块，广泛用于各类市政工程。

“企业大力发展循环经济的背后，离不开税收支持。”金科资源总经理李福安表示，2019年企业享受高新技术企业税收优惠438万元，增值税即征即退1057.44万元，增值税税率下调实现减税326多万元，这些税收优惠对企业发展和科技创新起到了极大促进作用。近年来，金科资源累计投资近3亿元，引进技术设施，扩大生产线，自主完成了60多项课题攻关。

绿色发展，顺势而为。在云南大理洱海畔，云南红塔滇西水泥股份有限公司持续加大环保技改投入，于2019年投资99万元对厂内1、3、4号水泥包装机加装收尘器，减少粉尘等污染物排放量，同时升级排水系统，累计减免环保税317.3万元。“正是因为有了税收优惠政策的支持，让我们大胆迈步向前走，努力实现企业效益与环境保护并济。”公司财务负责人杨敏说。

税务总局最新数据显示，2019年环保税实现收入213.2亿元，较2018年增收7.6亿元，增幅3.7%，有4.4万户纳税人因达到低标排放标准而享受减税优惠35.2亿元。

服务升级 解资金难题

疫情发生以来，税务部门先后推出54项办税缴费服务措施，依法延长2、3、4、5月份纳税申报期限，不断加大“非接触式”办税缴费力度，最大程度便利纳税人、缴费人办税缴费，持续优化税收营商环境。

成都郫县满江红调味食品有限公司位于成都市郫都区战旗村，是该区乡村振兴项目建设的重点企业。受疫情影响，2020年2月，该企业营业额环比减收超过七成，遇到资金投入压力大、生产周期长等困难。通过当地税务部门的“云”辅导、“云”办税，该企业享受了捐赠金额可以在计算应纳税所得额时进行税前扣除的优惠政策，减免企业所得税约1.4万元。

在成都，税务部门梳理发布“非接触式”办税缴费清单197项，成立22个网上办税远程支持中心，创新使用“云课堂直播间”“直播连线”等“非接触式”办税方式，为中小微企业提供税收政策辅导服务。截至5月20日，成都市“票E达”发票寄递服务为成都市30万纳税人“送票到家”，共减免邮资407万元。

疫情期间，中小微企业普遍面临资金回笼慢、流动资金少等难题，税务部门联合银保监会升级“银税互动”融资支持，为企业提供优惠力度更大、办理方式更简便的信用贷，化解资金链“难点”。

丽江馨雅缘餐饮管理有限公司正是享受到“银税互动”红利的一家企业。该公司主营旅游景区、酒店以及中小学定餐配送，受疫情影响，营业额下滑90%以上，面临着人工工资支出和生产线升级的双重压力，资金流转困难较大。获悉企业情况后，当地税务部门立即安排专人对接，通过“纳税E贷”帮助企业获得200万元的无抵押贷款，及时缓解了资金压力。

据统计，今年一季度，小微企业获得“银税互动”贷款金额1816亿元，对保居民就业、保基本民生、保市场主体发挥了积极作用。

国家税务总局有关负责人表示，税务部门将进一步落实“四力”举措，不折不扣把各项减税降费政策落实落细落到位，巩固拓展常态化疫情防控下的税费服务措施，持续优化税收营商环境，更好服务市场主体复工复产、复市复业。

(责编：车柯蒙、孙阳)