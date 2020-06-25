吴文杰：税务“四力”为经济“战疫”添劲力

人民网北京6月25日电 （车柯蒙）“把各项税费优惠政策落实到位是税务工作者的使命与责任，更是打赢这场‘大战大考’的一个重要着力点。”近日，国家税务总局东莞税务局党委委员、总会计师吴文杰在接受人民网财经记者采访时表示。

受到疫情影响，“世界工厂”东莞与全国其他大多数城市一样，面临着危机、压力与变局。

记者从国家税务总局东莞市税务局（以下简称：东莞市税务局）了解到，从春节期间开始，该局深入落实落细国家税务总局提出的“四力”要求，为东莞筑牢疫情防控长城、助企复工复产增添动能。

作为东莞市税务局疫情防控指挥部指挥部领导小组成员之一，吴文杰向记者展示了从春节期间的重点工作项目。据了解，该局从2月开始便从市级到基层立体建立起专门的税收大数据研究小组，每天跟踪了解33哥镇街、20多个行业的相关税收数据，从不同维度动态分析企业复工复产情况和经济运行动态，探索预测行业产业链、上下游将遇到的问题和需要解决的难题，为后续精准落实助企税费优惠政策、做好企业辅导服务工作“靶向”定位。从关注防疫物资生产企业、到关注外贸行业企业、到关注新基建行业企业，不同时期不同的重点关注点，该局在大数据分析上“使出”了全所未有的力度。

“通过大数据的检测分析，再加上税收服务专员的线上线下走访，我们能够更及时地了解到企业遇到的困难，更针对性地用好税费优惠政策助力企业渡过难关”吴文杰说。

如何为疫情防控物资生产等重点企业、参与疫情防治的医疗机构、科研机构及保障民生的行业企业、受疫情影响较大的行业企业纾困解难，是东莞市税务部门在助企复工复产大考中第一个答题方向。

吴文杰表示，东莞市税务局主动对接落实国家税务总局出台的税费优惠政策和广东省税务局发布的“税务十条”，细化落实东莞市委市政府出台的助企撑企15条措施，在2月7日便迅速出台“莞税20条”，既有支持疫情防控的税费优惠政策，也有为纳税人纾困解难的服务措施，涵盖了增值税、企业所得税多个税种及社会保险费，坚决为企业“能免就免、能减就减、能扣除就扣除”。

吴文杰介绍，税务部门反应之“快”在落实社保费减免政策上。在疫情防控最吃劲的关键阶段，国务院出台“史上最强”的阶段性减免企业社保费政策，2月至6月对中小微企业免征养老、工伤、失业三项社保费，2月至4月对大型企业减半征收。政策出台的第二天，东莞市税务局立即向全市30余万户缴费单位发布短信宣传，“全覆盖性”解释宣传阶段性减免社保费政策，向全市企业抛出“定心丸”。该局第一时间完成梳理2月社保费缴费数据32.99万条，迅速匹配每一条数据的扣款账户信息，及时传递至社保经办部门，并迅速联动市财政局、市人社局采取了一系列有力举措。

据了解，2月29日，东莞完成全市26.09万家2月已缴养老、失业、工伤保险费的企业退款处理，超过27亿元全额退回至企业账户，成为了广东省最早完成阶段性减免社保费批量退费工作的地级市。

作为全球制造产业链上的重要一环、进出口总额排名全国第5位的外贸大市，东莞的外贸情况备受瞩目。东莞市税务局不断提速优化出口退税服务，力求以“更快”的退税速度和服务，为外贸企业的盘活资金和复工复产“助推一把”。

吴文杰告诉记者，疫情期间，该局除了全面推行出口退税‘无纸化’网上申报、让所有外贸企业均能顺利通过线上进行出口退(免)税业务电子申报外，更将26户生产防疫用品出口企业纳入出口退税重点服务企业名单，为企业开通绿色快速服务，实行出口退税“随到随审”模式。

“我们将纳税信用等级为B级以上的，近两年没有发生被公安、法院、海关、外汇、税务等部门立案查处的出口企业，在管理服务上视同一类企业处理，在退税审核办理上采用‘审核不过夜’的滚动审核模式办理”吴文杰说。据悉，2020年截至5月20日，东莞市税务局已为7490户出口企业办理出口退税209.26亿元，平均办理时间不到3天。

“我们全力以赴落实落细税费优惠政策，希望能助力东莞‘留得青山，赢得未来’”吴文杰说。

(责编：车柯蒙、孙阳)