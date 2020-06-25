IMF下调全球经济展望 预计2020年全球经济将萎缩4.9%

中新社华盛顿6月24日电 (记者 沙晗汀)国际货币基金组织(IMF)在24日发布《世界经济展望报告》更新内容中预计2020年全球经济将萎缩4.9%，较4月份报告下调1.9个百分点。

报告说，新冠肺炎疫情对2020年上半年经济活动的负面影响比此前预期更为严重，因此预计复苏将比此前预测更为缓慢。基于下半年继续保持社交距离、经济创伤加剧、企业增加卫生安全措施以及金融环境保持现状等基准假设，IMF预计全球经济今年将萎缩4.9%，但有望在2021年增长5.4%。

具体来看，报告预计2020年发达经济体经济将萎缩8%，新兴市场和发展中经济体将萎缩3%，分别较4月份下调1.9个百分点和2个百分点。其中，美国经济将萎缩8%，欧元区经济将萎缩10.2%，日本经济将萎缩5.8%，均低于4月份预测。

对于2021年，报告预计发达经济体经济将增长4.8%，新兴市场和发展中经济体将增长5.9%。美国、欧元区和日本经济将分别增长4.5%、6.0%和2.4%。

IMF表示，当前所有国家都应确保医疗卫生体系具备充足的资源。国际社会应加强对各国的支持，尤其向医疗卫生能力有限的国家提供资金援助，并且随着疫苗试验取得进展，将资金引入疫苗生产，从而使所有国家迅速获得数量充足、费用可负担的疫苗。

IMF强调，强有力的多边合作依然至关重要。IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，全球应加强各领域合作以应对这场真正的全球危机，着力解决贸易和技术紧张局势，完善以规则为基础的多边贸易体制。(完)

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