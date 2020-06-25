IMF下调全球经济展望 预计2020年全球经济将萎缩4.9%

中新社华盛顿6月24日电 (记者 沙晗汀)国际货币基金组织(IMF)在24日发布《世界经济展望报告》更新内容中预计2020年全球经济将萎缩4.9%，较4月份报告下调1.9个百分点。
报告说，新冠肺炎疫情对2020年上半年经济活动的负面影响比此前预期更为严重，因此预计复苏将比此前预测更为缓慢。基于下半年继续保持社交距离、经济创伤加剧、企业增加卫生安全措施以及金融环境保持现状等基准假设，IMF预计全球经济今年将萎缩4.9%，但有望在2021年增长5.4%。
具体来看，报告预计2020年发达经济体经济将萎缩8%，新兴市场和发展中经济体将萎缩3%，分别较4月份下调1.9个百分点和2个百分点。其中，美国经济将萎缩8%，欧元区经济将萎缩10.2%，日本经济将萎缩5.8%，均低于4月份预测。
对于2021年，报告预计发达经济体经济将增长4.8%，新兴市场和发展中经济体将增长5.9%。美国、欧元区和日本经济将分别增长4.5%、6.0%和2.4%。
IMF表示，当前所有国家都应确保医疗卫生体系具备充足的资源。国际社会应加强对各国的支持，尤其向医疗卫生能力有限的国家提供资金援助，并且随着疫苗试验取得进展，将资金引入疫苗生产，从而使所有国家迅速获得数量充足、费用可负担的疫苗。
IMF强调，强有力的多边合作依然至关重要。IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，全球应加强各领域合作以应对这场真正的全球危机，着力解决贸易和技术紧张局势，完善以规则为基础的多边贸易体制。(完)
财政部下周续发行1700亿抗疫特别国债 财政部网站6月23日消息，财政部决定第一次续发行2020年抗疫特别国债（一期至三期），续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。其中，续发行一期特别国债（5年期）500亿元，三期特别国债（10年期…【详细】
多巨头入局 医疗器械市场万亿红利待挖掘 近日，企查查数据显示，格力电器经营范围新增消毒器械、医疗器械、实验室设备等。此外，格力相继成立珠海格健医疗科技有限公司、成都格力新晖医疗装备有限公司。 值得注意的是，“外行”入局医疗器械的不只是格力。从华为到海尔，从阿里到腾讯，…【详细】
贝佳斯两面膜含禁用成分遭下架 为宝尊电商旗下商品 中国经济网北京6月23日讯 上海市药品监督管理局网站近日发布的行政处罚决定书（沪市监静处〔2020〕062020000170号）显示，2020年3月12日，上海市静安区市场监督管理局接举报反映当事人上海博道电子商务有限公司（以下简称“上…【详细】
回力、快鹿、集美拖鞋样品邻苯二甲酸酯类超标百倍 中新网客户端6月23日电 (谢艺观)据深圳市消委会23日消息，深圳市消委会联合福田区消委会共同委托深圳市品质消费研究院对该市在售的15款塑料拖鞋开展比较试验发现，有拖鞋样品的邻苯二甲酸酯类含量超标上百倍，涉及回力、快鹿、集美三个品牌。…【详细】