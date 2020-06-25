发改委等四部门出台管理办法：为三大主粮储备救灾农药

四部门出台《国家救灾农药储备管理办法(暂行)》——

为三大主粮储备救灾农药

储备粮、储备肉、储备油……国家还有哪些储备？近日，为建立国家救灾农药储备制度，保障粮食作物突发性重大病虫害防治应急用药需求，做好国家救灾农药储备工作，国家发展改革委、财政部、农业农村部、供销合作总社联合印发《国家救灾农药储备管理办法(暂行)》(以下简称《办法》)。

《办法》提出，国家救灾农药储备遵循企业储备、政府补助、市场运作、自负盈亏的运行原则。国家救灾农药储备任务由企业自愿承担并自负盈亏，所需资金可向中国农业发展银行等申请贷款解决，中央财政给予资金补助。中央财政按照1年期贷款市场报价利率标准对国家救灾农药储备给予资金补助。中央政府或地方政府利用农作物病虫害防治资金采购农药时，应优先采购国家救灾储备农药。

储备什么样的农药？《办法》明确，国家救灾农药储备品种选定坚持常态救灾和非常态救灾相统一、常规农药与新型农药相结合，主要用于满足年度重大突发病虫害防治用药需求，并兼顾多年不遇非常见重大突发病虫害救治用药需求，国家救灾农药年度储备时间为12个月。针对三大主粮(小麦、水稻、玉米)作物重大突发病虫害防控需要及发生趋势预测，由农业农村部组织专家提出年度具体储备品种意见。

承储企业需满足什么条件？《办法》提出，国家救灾农药储备承储企业兼顾大型农药生产、流通企业，应具备5项基本条件：一是在中国境内具备农药生产或经营许可证，具有独立法人资格，经营正常；二是实缴资本原则上不低于 3000万元人民币；三是近3年每年农药销售收入原则上不低于1亿元人民币(以年度审计报告为准)；四是符合国家产业政策规定和环保要求，具有与储备规模相适应的仓储能力；五是银行信誉优良。

储备工作如何落实？《办法》指出，国家发改委、财政部会同农业农村部根据形势变化，确定国家救灾农药储备规模。农业农村部确定储备品种及形态，组织选定承储企业，下达储备计划及动用指令。供销合作总社配合农业农村部做好承储企业选定、事中事后监管、宣传引导等相关工作。

孔德晨

(责编：李栋、值班)