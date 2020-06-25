年中行情不再 银行高收益理财“隐身”

收益率超4%理财产品已不多，仅个别银行“踩点”推端午节日理财；未来存款利率或难上浮

继余额宝收益率跌破2%，多银行下调大额存单利率后，银行理财收益率今年年中的“翘尾行情”整体也不明显。

新京报记者近日咨询工行、农行、北京银行、招商银行、华夏银行等8家银行网点发现，仅个别银行推出了端午节专属理财产品，不过，业绩比较基准在4%以上，仍高于多数理财产品。

对于未来节日专属理财或“冲时点”的高收益产品是否还可以期待？多位银行理财经理告诉记者，在存贷比考核红线删除、理财净值化管理转型后，应转换下“坐等”节日专属理财或“冲时点”高收益产品的传统思维。跟随市场行情，平日也可能有业绩比较基准较高的理财，可以随时通过网银、手机银行等渠道关注。理财经理们普遍预计，未来继续降息是大趋势，建议根据家庭资产状况和风险偏好长短期错配理财。

端午专属理财行情如何？

仅个别银行推出，业绩比较基准4%左右

“我们行推出的端午专属理财，5万起购，业绩比较基准4.5%，期限三年。22日开始销售，今天已经不确定有没有额度了，来网点的话可以(在系统里)看看。”6月23日，北京银行一网点的理财经理向记者介绍，该行本周推出了一款端午专属理财，业绩比较基准比日常同期限理财约高0.1-0.2个百分点。

此外，华夏银行一位理财经理介绍，该行端午专属理财不止一款，其中北京地区发行的一款期限190天的端午专属理财，中低风险，认购门槛1万元，业绩比较基准为4.05%，是当前所有理财产品中利率偏高的。还有一款是新客户专属，139天期，业绩比较基准4.15%，认购门槛20万元。

记者咨询了8家银行网点，这两家是为数不多推出端午节日理财的银行。此后，记者在中国理财网以“端午”为关键词搜索，仅有9只近期发行的端午理财产品，其中发行机构以中小银行为主，包括平顶山银行、河北银行、苏州农商行、桂林银行、成都农商行等，多为中低风险等级的固定收益类投资，业绩比较基准在3.85%-4.4%之间。

所谓业绩比较基准，可以视为一只理财产品的历史成绩单。多位受访银行理财经理介绍，2018年资管新规出台后，监管明确要求银行理财净值化管理，不再叫“预期收益率”，能给客户参考的只有历史收益率，而产品到期后实际投资收益有多少就是多少。

实际上，目前收益率超过4%的理财已不多。据多位银行理财经理介绍，在今年三轮降准和央行向市场注入万亿流动性后，利率债收益率走低，加上疫情下国企、城投等融资需求降低，高性价比的资产供给稀缺。虽然临近传统的“年中考”时点，理财产品收益整体也没有明显走高，收益高的产品普遍期限也相对长，多在1年以上。

当下大额存单“受宠”？

适合风险偏好较低客户，利率今年已普遍下调

一位国有银行理财经理称，“原来理财很多是固定收益类，多投向存款、债券等债权类资产，风险低；现在权益类产品渐多，投资股票等权益类资产比例不低于80%，碰到市场利率大的波动时，就可能在产品到期时拿不到高收益。”

净值化管理下，客户购买理财更需要有风险自担意识和对利率波动的承受力。

对风险偏好较低的客户来说，银行经理多推荐大额存单。记者了解到，当前大额存单利率普遍下调，以3年期大额存单为例，银行多在3年期定期存款基准利率(2.75%)基础上上浮40%，为3.85%。记者咨询的8家银行中，最低利率为3.57%。

“你说的3年期大额存单收益率4.125%(即在基准利率上上浮50%)，是去年的事儿了，今年都在降，我们行现在是3.85%，优势是保本保息。”一位股份制银行理财经理介绍。

对于大额存单利率下行，多位银行理财经理解释，一是因为降准，银行资金充足；二是央行今年采取多种措施引导贷款利率逐渐下行，甚至有的存贷款利率出现“倒挂”，为防止资金套利，加上银行为了降低负债成本，存款利率走低。

“我们现在贷款利率才4.35%，要考虑(存款)付息率，存款利率高于这个水平银行就是亏本的。同时银行重视声誉，也不想有风险，现阶段理财或存款产品想给的收益率比贷款还高，那就是风险投资了。”上述国有银行理财经理称。

相比之下，曾一度火热的类存款产品利率，跌势更为明显。以余额宝货币市场基金为例，截至6月23日，其7日年化收益率跌至1.77%上下。业内人士预计，货币市场基金收益率可能还会在2%以下维持一段时间。

存款利率会否上浮？

未来降息或为大趋势，建议长短期错配理财

“做理财看三点，流动性、收益性和风险。其中收益和风险成正比，流动性也会影响收益，像货币基金、短期理财流动性比较强，但收益就会偏低。建议根据家庭资产状况和风险偏好，长短期错配理财。预计未来降息仍是大趋势，可以配置一些中长期限理财锁定收益。”多位受访理财经理称，如果个人风险承受能力较强，还可以考虑买入一些权益类基金提高收益。

格上财富高级宏观分析师张婷对记者分析称，5月份以来，在经济好转预期上行以及央行货币政策微调的背景下，各项利率有所上行，但仍处于中低位置。一些中小银行推出的端午专属理财产品收益略高于平时的理财产品，大概率是为了吸引投资者进行了让利，属于个别节点的个别情况。

张婷表示，今年高层提出金融体系向实体经济让利1.5万亿元，在此环境下，未来存款利率很难上行。为了减少资金套利，引导资金脱虚向实，存款利率的下行也是必然的，这可以降低银行的负债端成本，扩大银行让利空间。“中小银行的揽储能力相对较弱，为吸引存款，通常会选择提升存款利率，但优质的贷款对象又主要集中在大中型银行，这使得中小银行的压力较大。”张婷称。

在普益标准研究咨询部研究员王晨宇看来，从央行公开市场操作6月15日缩量续作MLF维持利率不变以及6月23日维持7天和14天逆回购利率不变的情况来看，货币政策工具的使用更加灵活谨慎，市场宽松预期有所收敛，预计后续流动性进一步宽松空间有限，叠加经济活动恢复、贷款成本下行环境下企业贷款意愿或加强，对未来存款利率上行形成一定推动作用。

“综合来看，随着货币政策对实体产业支持力度的持续加强对贷款利率下行形成一定的推动作用，未来存款利率上浮动力有限，但仍有一定上浮空间。”王晨宇表示。

新京报记者 程维妙

(责编：李栋、值班)