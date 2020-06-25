广交会“云端”落幕 采购商来源地分布创历史纪录

中新社广州6月24日电 (记者 程景伟)第127届广交会24日在“云端”落幕。广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵称，本届广交会总体运行平稳，举办成效符合预期，采购商来源地分布创历史纪录。
据介绍，本届广交会近2.6万家境内外参展企业通过图文、视频、3D等形式上传海量展品，新产品、智能产品等持续增多。广交会网上直播间突破时空限制，增强了交互体验，企业参与热情高涨。有的企业针对各个海外市场实际情况，制定个性化直播方案，每天上线十几场直播；有的企业还实时直播自动化生产线。
本届广交会搭建智能高效的供采对接推送与在线洽谈系统。境外采购商通过系统发起预约洽谈、开展即时沟通、达成意向订单。同时，在网上复制实体展双方互信的贸易洽谈环境，提升了信任度和采购洽谈效率。
徐兵称，在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延、世界经济衰退风险大幅上升、全球贸易受到严重冲击的背景下，本届广交会吸引了来自217个国家和地区的境外采购商注册观展，采购商来源地分布创历史纪录，保持了多元化和全球化，持续助力优化国际市场布局。许多中国外贸企业收获不少咨询和意向订单，取得了不错的参展效果。
不少中国外贸企业表示，广交会的举办帮助他们维系了老客户、结识了新客户，为正需要订单的企业下了一场“及时雨”，会后还将与采购商进行更加深入的洽谈，力争达成更多贸易成果。
徐兵表示，首次跃上“云端”的广交会，为广大中外企业开展贸易合作开辟了超越时空限制的无限空间，探索了国际贸易发展的新路子，为稳住中国外贸外资基本盘作出了积极贡献。(完)
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