财政部：全国各地发行新增专项债券2.19万亿元 发行进度96%

人民网北京6月25日电 （任妍）近日，记者从财政部获悉，按照党中央、国务院决策部署，根据全国人大常委会授权，经国务院批准，财政部已提前下达了2020年部分新增地方政府专项债券额度22900亿元，目前各地发行使用情况良好。
据悉，截至6月15日，全国各地发行新增专项债券21936亿元，发行进度96%；发行规模同比增加12313亿元，增长128%；8成以上投向交通基础设施、市政和产业园基础设施、民生服务3个领域。
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贝佳斯两面膜含禁用成分遭下架 为宝尊电商旗下商品 中国经济网北京6月23日讯 上海市药品监督管理局网站近日发布的行政处罚决定书（沪市监静处〔2020〕062020000170号）显示，2020年3月12日，上海市静安区市场监督管理局接举报反映当事人上海博道电子商务有限公司（以下简称“上…【详细】
回力、快鹿、集美拖鞋样品邻苯二甲酸酯类超标百倍 中新网客户端6月23日电 (谢艺观)据深圳市消委会23日消息，深圳市消委会联合福田区消委会共同委托深圳市品质消费研究院对该市在售的15款塑料拖鞋开展比较试验发现，有拖鞋样品的邻苯二甲酸酯类含量超标上百倍，涉及回力、快鹿、集美三个品牌。…【详细】