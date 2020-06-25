两部门:延长港口建设费和船舶油污损害赔偿基金减免至年底

人民网北京6月25日电 （任妍）日前，记者从财政部了解到，为支持疫情防控，助力企业纾困，促进外贸稳定发展，财政部、交通运输部共同发布了《财政部 交通运输部关于减免港口建设费和船舶油污损害赔偿基金的公告》（财政部交通运输部公告2020年第14号），公告指出，规定的免征进出口货物港口建设费和减半征收船舶油污损害赔偿基金政策执行期限延长至2020年12月31日24时。

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