交通运输部：规划先行为加快建设交通强国奠定坚实基础

人民网北京6月25日电 （记者乔雪峰） 6月24日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，研究《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050年）》编制、深化“四好农村路”示范创建、城乡交通运输一体化示范县创建和国家公交都市建设有关工作，审议《国家交通运输科普基地管理办法》、《整船载运液化天然气可移动罐柜安全运输要求》、《进一步降低港口收费标准等事项的通知》等。

会议指出，交通发展、规划先行，是改革开放以来交通运输取得历史性成就的宝贵经验之一，也是交通运输发展的重要规律。要深刻认识编制《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050年）》的重大意义，加强顶层设计，科学系统谋划，推进落实好规划纲要编制各相关工作。

会议要求，要充分发挥规划纲要的统筹引领作用，立足未来三十年经济社会发展和国土空间开发格局，抓住综合交通连网贯通关键时期，统筹衔接基础设施规划建设，推进资源集约利用，提高综合网络运行效率，为建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国奠定坚实基础，有力支撑社会主义现代化强国建设。

会议指出，近年来，交通运输部联合相关部门共同创建了200个“四好农村路”全国示范县，确定了52个城乡交通运输一体化示范县，评选了87个国家公交都市创建城市，充分调动了地方积极性，切实发挥了示范引领作用，有力推动了行业发展水平和治理能力提升。

会议要求，要健全完善长效工作机制，进一步做好相关示范创建工作，持续提高影响力。要积极争取政策支持，形成工作合力。要进一步完善示范创建验收程序和标准，加强动态调整推进机制，发挥考评指标和以奖代补资金激励作用。要将示范创建工作纳入交通强国建设试点工作统筹推进，将示范创建打造为推动行业高质量发展的重要载体、金字招牌。

会议强调，要保障船舶载运液化天然气（LNG）可移动罐柜运输安全，夯实基层安全监管部门责任，督促相关企业切实落实主体责任。会同相关部门不断积累安全管理经验，总结工作成果，完善技术规范，将行之有效的管理措施固化为长效机制，促进新业态安全可持续发展。

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