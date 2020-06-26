商合杭高铁合肥至湖州段6月28日开通运营

人民网北京6月26日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，商丘至合肥至杭州高铁合肥至湖州段（以下简称商合杭高铁合湖段）将于6月28日开通运营。该线经湖州站与南京至杭州高铁接轨，通达杭州，商合杭高铁实现全线贯通，河南、安徽、浙江三省实现高铁“无缝对接”。

商合杭高铁合湖段起自安徽省合肥市肥东县，经马鞍山市含山县至芜湖市、宣城市，到达浙江省湖州市，线路全长309公里，设计时速350公里（其中芜湖至宣城段时速250公里）。全线设肥东、柘皋、巢湖东、含山南、芜湖北、芜湖、芜湖南、湾沚南、宣城、郎溪南、广德南、安吉、湖州等13个车站。

商合杭高铁合湖段开通运营过渡期，铁路部门安排每日开行动车组列车8对；7月1日后，将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，每日开行动车组列车最高达60.5对。

商合杭高铁合湖段开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格按照各项规定和标准，开展了联调联试、安全评估等工作，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号、客运服务系统等进行了测试和评估验收，各项设施能够满足高速铁路安全、稳定运营要求，线路具备开通运营条件。

商合杭高铁合湖段通车后，我国中东部地区快速铁路客运网络进一步完善，将有效缓解京沪高铁客流压力，更加便利沿线群众出行，对促进中部地区崛起，推动长江三角洲区域一体化发展，具有重要意义。

据悉，铁路部门将于6月26日15时开始发售商合杭高铁合湖段动车组列车车票，具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

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