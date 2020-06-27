中国智慧经济正在加速跑（锐财经）

6月24日，华为上海南京东路旗舰店正式开业。该店一楼是产品体验区，二楼为全场景体验区，分为智能家居、移动办公、运动健康、智慧出行、影音娱乐等五大场景。该店还为消费者提供全场景沉浸式互动体验。图为市民在该店内体验智能运动产品。
天津海尔洗衣机互联工厂是一个大型智能+5G智慧园区，拥有4条智能总装线、3个智能模块区及3套智能物流系统。工厂还应用了上百项AI+5G等物联网技术，设计并投产配有3000余个传感器的工业互联网柔性生产线。图为天津海尔洗衣机互联工厂内，工作人员利用5G技术进行检验工作。
日前，由国家发改委、科技部、工信部等单位共同举办的“第四届世界智能大会”在天津召开，各界人士通过“云参会”的形式探讨智能科技带来的新发展和新机遇。大会期间，云签约项目148个，其中内资项目131个，总投资809亿元人民币；外资项目17个，总投资16亿美元。
与会人士普遍认为，疫情深刻改变了人们原有的工作和生活方式，如何利用人工智能、互联网、大数据、云计算等新技术，提升经济活动的信息化、自动化、智能化水平，对于经济实现稳中求进至关重要。从实践来看，智慧经济的快速发展正在为中国经济积蓄越来越强的新动能。
生活更加简洁高效
据阿里巴巴集团数据显示，疫情之后开通淘宝新店的店主规模已达200万人，今年参与“618”的中小商家数量更是同比大涨了166%。
据天猫相关负责人介绍，线上消费持续火爆，不仅仅是受疫情影响，其实还与3D购物、同城购、小时达、淘宝直播等创新服务的推出有关。“今年天猫‘618’期间，我们首次大规模上线3D购物，主要是将线下门店搬到手机上，以3D立体化场景呈现。比如，我们通过将AR技术普及到试鞋、试墨镜、试美瞳、试发色甚至试玩等丰富的场景中，让更多消费者在线上就能体验到商品本身的效果。”该负责人介绍，通过3D购物，消费者人均加入购物车的商品数为15件，比之前提升5倍。
除了购物，新技术带给生活的改变还有很多。在今年的世界智能大会上，联想集团就带来了一系列场景化的智慧解决方案实例，从智慧城市、智慧政务到智慧医疗、智慧教育，生动展现了新一代智能技术如何在日常工作生活中发挥巨大作用。
以联想医疗大健康远程慢病管理平台为例，其通过把病患端的心电智能监护产品和远程心电监护平台连接起来，能够实现远程监护、实时分析，提供智慧诊疗方案。使用这一平台，一方面可以让患者实现定制化医疗，减少慢性病患者的身体、心理和精神负担；另一方面，平台在运用智能计算实现有效慢病管理的同时，也能够为医疗资源再配置和医疗模式变革提供支撑，在患者、医院、医疗机构和学术体系间构建价值生态网络。
企业纷纷寻觅商机
相比于往年，虽然第四届世界智能大会很多环节搬到了线上，但企业家参与的热情却不减反增。其原因，就在于智慧经济背后的商机。
据腾讯首席运营官任宇昕介绍，在产业互联网领域，腾讯的定位是“各行各业的数字化助手”，做好“连接器”，提供“工具箱”，成为创新生态的共建者。今年前4个月，微信小程序直播带货、公众号内容编辑、小程序开发运营等岗位需求大幅增加，微信生态的简历投递量增长了近10%，工作岗位数增加了近60万个。微信生态越来越成为大量年轻人，尤其高校毕业生就业的集聚地。
“连接人与人的极限是几十亿个节点，而连接人和物，人与服务，这个规模将实现指数级增长。这也促使我们不断加大对未来科技创新引擎的投入。目前，腾讯已经建立了人工智能和前沿科技两大实验室矩阵，涵盖人工智能、机器人、量子计算、5G、物联网等领域。”任宇昕说。
在360集团董事长兼首席执行官周鸿祎看来，人工智能的基础首先是数字化，而“新型基础设施建设”就是一个全面数字化的基础。在“万物需要互联，数据驱动一切业务”的时代，人们对网络安全的需求会更加突出。
周鸿祎表示，360将继续加大安全大脑的建设和投入，深耕安全运营和安全能力服务，成为政府和企业的安全合作伙伴，为智慧经济保驾护航。
助推高质量发展
国家统计局数据显示：1—5月份，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达24.3%，比上年同期提高5.4个百分点；5月份，3D打印设备、智能手表、集成电路圆片、充电桩等产品产量同比增长均在70%以上。这些，都在印证着中国智慧经济加速前进的脚步。
联想集团董事长兼CEO杨元庆说，在物联网、边缘计算、云计算、5G等智能科技领域，中国跟其他国家基本处于相同起跑线上，有些方面还具有比较优势。如果这些先进的智能科技跟中国体量庞大的制造业相结合，就为中国制造业补齐短板、突破创新、打响自有品牌提供了新的起跳板。
在分析疫情对经济发展影响时，天津财经大学经济学院教授丛屹用“总体冲击较大，结构调整加快”来加以概括。丛屹指出，正是因为中国在数字化、信息化、自动化、智能化方面持续发力并形成了雄厚的产业基础，才能在疫情阻碍线下经济活动时凭借“线上产业逆势增长”实现了“东边不亮西边亮”，在统筹推进疫情防控和经济社会发展上取得来之不易的成果。
丛屹表示，智慧经济的持续发展离不开关键设备、基础设施、服务场景、产业融合，第四届世界智能大会上各方关注的新动能、新模式、新业态便基于这四大领域。未来，发展好智慧经济，实现高质量发展，不仅需要尽快形成完善的政策支持体系，而且需要加大关键领域研发投入力度，更需要各次产业特别是传统行业主动求新求变、加快转型升级。
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