新业态发力 新消费升级(新数据 新看点)

凌晨4时，山东烟台市的苏宁物流快递分拨中心已是一片繁忙，流水线快速运转，工作人员将分拣好的包裹打包，放在即将前往12个一级网点的运输班车上，通过二次分拣、装车运输到200多个乡镇服务网点。

“线上需求十分活跃，5月份我们的业务量同比增长了23%左右！”烟台市一家“苏宁帮客”县镇服务中心的负责人王宝屿说。

新冠肺炎疫情发生后，线下消费受到影响，线上零售迅速补位。国家统计局发布的数据显示：1—5月份，全国实物商品网上零售额同比增长11.5%，占社会消费品零售总额的比重为24.3%。国家邮政局发布的数据显示：5月份快递业务量同比增长41%，业务收入同比增长25%。直播带货、线上拼团、门店到家……随着新业态、新模式加速创新，线上消费活力迸发，实物商品网上零售对消费品市场增长贡献率继续提高，消费者得到了更多实惠和便利。

“11.5%”，这一实物商品网上零售增速究竟该怎么看？

——“11.5%”说明消费升级后劲十足。

“宅家也能尝遍美食，鲜美香甜、果实饱满，就是这个味！”家住安徽省合肥市的张菊原本打算带孩子去广西南宁市探亲，顺便尝尝当地特产武鸣沃柑。受疫情影响，他们没能成行。张菊试着在电商平台上搜索武鸣沃柑，“还真有！头天下单，第二天就送上门，味道正，价格也公道。”

时下，居民消费加快升级，多样化、个性化需求不断增长。前5月，即使受疫情影响，居民消费升级态势依然明显。全球各地的特色商品正通过电商平台“飞入寻常百姓家”。

——“11.5%”说明新型消费方兴未艾。

“这是我们南康的实木家具，质量非常好。”在拼多多“产业带大联播”活动现场，江西赣州市南康区区长何善锦正举着“全屋家具”展示牌，通过直播向消费者介绍南康家具的优点。

何善锦参与的这场活动历时48小时，共吸引723万名消费者，为商家增加粉丝数达63万，带动南康家具成交额超过5000万元。商务部大数据监测显示：一季度电商直播已超过400万场，100多位市长、县长走进直播间为当地产品“代言”。

疫情防控过程中，线上新型业态加快创新，直播带货、社区团购等新型消费展现出强劲的生命力。数字技术驱动下的线上新型消费，能更高效地匹配供需双方，挖掘各地优势产业集群，帮助产业带相关企业迅速恢复生产，并促进消费回补、潜力释放，起到助推经济、稳定就业等多重作用。

——“11.5%”也说明国内市场空间广阔。

“早就想买了，这不赶上‘618’，便宜了近1000元呢！”日前，江苏南京市居民邢海燕打开电商APP，将早已“躺”在购物车的空调、电动牙刷等下单支付。

6月1日，京东“618”年中购物节拉开帷幕，在优质服务护航下，消费势头迅猛，销售火热。数据显示：6月1日0时至18日24时，京东累计下单金额达2692亿元。活动期间，187个品牌实现下单金额破亿元，家电品类、食品生鲜、家居日用等实现全面增长。

我国拥有14亿人口、4亿多中等收入群体，市场规模居世界前列，消费升级方兴未艾。当下，各项扩大消费的政策正不断见效，线上线下消费更加活跃，为助推经济高质量发展贡献更多动能。

《 人民日报 》（ 2020年06月28日 01 版）

(责编：杨光宇、曹昆)