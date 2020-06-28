煤炭消费比重今年降至57.5%

本报北京6月27日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日印发的《2020年能源工作指导意见》提出，2020年全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右。此外，非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右，新增电能替代电量1500亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重达到27%左右。

电能替代是在终端能源消费环节，使用电能替代散烧煤、燃油的能源消费方式，如电采暖、电动汽车、靠港船舶使用岸电等。今年1500亿千瓦时左右的新增电能替代电量，约相当于2019年贵州省的全社会用电量。

中国电力企业联合会有关负责人介绍，电能占终端能源消费比重（终端用电占比）是衡量电气化发展水平的重要指标之一。据测算，电力在终端领域创造经济价值的效率为石油的3.2倍、煤炭的17.3倍。数据显示，2018年，我国终端用电占比达到25.5%，高于世界平均水平。工业领域智能制造不断升级和对传统产业的改造，高技术及装备制造业与现代服务业等新兴产业将成为未来用电增长的主要推动力。

根据《2020年能源工作指导意见》，今年新增清洁取暖面积15亿平方米左右，光伏扶贫等能源扶贫工程持续推进，完成“三区三州”和抵边村寨农网改造升级。与此同时，能源系统效率和风电、光伏发电等清洁能源利用率进一步提高。西部地区具备条件的煤电机组年底前完成超低排放改造。

《 人民日报 》（ 2020年06月28日 02 版）

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