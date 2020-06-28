端午假期国内旅游市场平稳有序 累计接待国内游客4880.9万人次

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端午假期，游客在湖北荆州方特东方神画主题乐园游玩。
本报北京6月27日电 （记者王珂、郑海鸥、张璁）文化和旅游部27日发布信息显示：端午假期三天全国旅游市场总体运行平稳有序，累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元，未发生重大涉旅安全事故和重大投诉案件。
端午假期，各地坚持限量、预约、错峰要求，严守景区接待游客量不超过最大承载量30%这条底线，指导和支持各地通过实施分时预约和承载量精细化管理，严防景区客流超载和人员聚集。预约旅游成为景区管理的刚性要求，“出游必预约，无约不出游”已经成为游客普遍接受的理念。
在抓好常态化疫情防控的同时，各地开展丰富多彩的旅游宣传活动，推出黄河风情水韵游、追寻红色信仰游、户外露营体验游等主题线路产品，满足游客多元化假日旅游需求。红色旅游、乡村旅游、生态旅游、“文化遗产+旅游”和旅游民宿成为假日旅游热点，自驾游、亲子游、家庭游持续升温，夜间旅游活动增多，成为假日旅游新亮点。
各地公安交管部门针对假期进出城路段、重点景区周边道路拥堵的实际情况，提前制定疏堵保畅方案，加大一线警力投入，及时处置交通事故，发布了910余万条交通安全提示信息，引导群众文明驾驶、安全出行，有效防止了严重交通拥堵情况的发生，保证了全国道路交通总体安全通畅。
《 人民日报 》（ 2020年06月28日 01 版）
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