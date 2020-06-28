行业前景好 岗位需求多 培训重实践 电商成就业新选择 

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制图：沈亦伶
周静云是吉林农业大学农学专业的毕业生，前不久，经过线上笔试面试，入围叮咚买菜管培生招聘名单。“找工作不容易，能顺利入职很开心。”她说。
这个求职季，周静云是电商网招众多毕业生中的一员。近期，教育部、商务部举办电子商务行业面向2020届高校毕业生网上招聘活动。上海财经大学电子商务研究所执行所长崔丽丽认为，推出电商网招活动，顺应了行业发展趋势，能将行业需求、发展情况与人才培养、供给有效结合起来。
电商行业发展迅猛，吸纳就业需求广泛
近年来，电商产业蓬勃发展，吸纳就业能力突出。2019年5月，商务部电子商务和信息化司发布《中国电子商务报告》显示，2018年全国电子商务交易额31.63万亿元，同比增长8.5%；电子商务从业人员达4700万人，同比增长10.6%。
“今年以来，生鲜零售、教育、医疗等行业的线上业态迎来爆发性增长。新产业新业态，对人才需求旺盛。”财信证券首席经济学家伍超明说，电商在助力复工复产复商复市中作用明显。疫情防控常态化后，电商产业普及率有望进一步提升，吸纳就业能力也将进一步增强。
那么，今年电子商务行业预计能吸纳多少高校毕业生就业？
智联招聘联合中国人民大学中国就业研究所发布《2020年大学生就业力报告》显示，一季度，互联网/电子商务行业位列就业景气较好的10个行业，该行业的就业市场景气指数为3.55，高于全国平均值1.38，说明招聘需求高于求职供给。
伍超明认为，如果电商从业人员继续保持10.6%增速，规模将超过5200万人。在线上交易增长的大背景下，保守估计今年电商行业将新增就业超520万人。其中，高校毕业生将成为增长主力。
“结合今年高校毕业生总量与行业发展态势等多方面因素，电商行业预计能吸纳约200万名高校毕业生。”苏宁易购集团人力资源总监殷霞说，就业行业趋势显示，电子商务受欢迎程度很高。
不少电商企业都出台了针对高校毕业生的招聘计划。比如，苏宁推出管培生招聘计划和互联网店长工程招聘计划，目前已招聘约5000名高校毕业生。
新业态催生新职业，岗位需求更细分
电商招聘中，各垂直业态需求也有差异。
近来业务量激增的生鲜电商、教育电商招聘力度不减。“今年我们计划招聘超过1000名高校毕业生，是去年的30多倍。”叮咚买菜招聘有关负责人介绍，目前已招聘350人，第一批应届管培生已入职培训。学而思网校今年校招近2万个岗位，工作地分布在北京、武汉等15个城市，岗位需求量尤其大。
在线旅游、货运电商等行业中，携程毕业生招聘有百人规模，主要岗位是后台研发、测试开发、前端开发。货拉拉则提供了技术类、产品类、市场类等岗位，目前已招聘90多人入职。
“电商企业构成的生态庞大，因而职业类型多种多样，就业形式也非常多元。”崔丽丽说，许多内容类平台采取的是用户生产内容形式，高校毕业生只要有好的创意、能够产出优秀的内容，也可以选择在这样的平台就业并实现个人价值。
当前及今后一段时间，电商行业招聘，将呈现出哪些趋势性特征？
——新业态勃兴催生一批新职业。“以人工智能、大数据、物联网为基础的技术创新不断加快，网红经济等产业链日渐清晰，直播电商、社交电商、内容电商等新业态快速发展。这些都对电商行业的渠道管理、营销方式、商业模式等带来深刻影响，更多新岗位也在涌现。”天津铸源健康科技集团董事长许德宇说，公司旗下的社交电商平台已全面启动高校招聘，在招商、线下体验店、运营等环节都有招聘计划。
以直播电商为例，无论是前端的网络主播、主播经纪人、场景包装师、直播讲师、直播内容编辑、选品师等新岗位，还是后端的技术运维，都吸引越来越多毕业生加入。
——无论是技术、产品还是运营，岗位需求更细分。“车智汇智能终端收集的动态数据，技术人员将进行建模与分析，据此来支撑前端的运作。随着APP的功能越来越细分，我们招聘的相关电子商务岗位也越来越细分，力图每个环节都有专业的人做专业的事，以提升用户体验。”亚美科技公司董事长江勇说，今年计划招聘嵌入式软件、硬件、总线和固件测试等专业的高校毕业生50名。
——融合发展更需要复合型人才。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，未来行业趋势将是线上和线下服务融合发展，电子商务的岗位与科技行业、社交媒体等的关联也会更紧密。懂用户、会社群营销、熟悉互联网的求职对象将会是电商行业的重点需求人才。
远程入职、加强培训，让毕业生更好就业
记者采访发现，今年毕业生招聘在各环节都面临新挑战。如何招得到？怎样促上岗？各家电商企业都在克服难点、打通堵点。
“我们今年招聘计划较往年大幅增加，但在开源、选拔和入职阶段都面临一些难点。”美团校园招聘负责人周晓明介绍，由于无法进入高校招聘宣讲，美团面向几十所高校的毕业生进行就业辅导，指导学生准备简历、面试、择业、进行长远的职业规划等。“经过近3个月在线宣讲，覆盖国内数百所高校，我们收到数万份简历，目前已发出数千个录取通知。”
录用信发出后，又遇到新问题：部分毕业生无法现场入职。“经协调，我们率先开启允许学生远程入职、工作的模式，打消学生的后顾之忧。对部分满足现场入职条件且愿意现场入职的同学还增加了住房补贴。”周晓明说，接下来几个月，美团将录用2020届高校毕业生约1800名、2021届实习生超1600名。
如何让毕业生快速适应岗位，充分实现人岗匹配、人尽其才？
“最好的培养，就是放到实际岗位上去历练。”殷霞说，今年启动的互联网店长工程配有完善的培训机制。员工入职半年里，除了要精通基础的社群营销，还需掌握供应链管理、采销运营机制等技能。
殷霞认为，电商行业招聘的门槛相对不高，但对毕业生的实习实践要求比较高，有志于在电商行业发展的在校生应多关注行业信息、多做相关实习和实践。盘和林认为，电商企业可与高校多开展云上创新创业大赛等活动，让大学生在校期间就尽早接触现实，理论结合实际，并且在企业管理人员的指导下提前适应工作。
《 人民日报 》（ 2020年06月28日 02 版）
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