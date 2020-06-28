瑞幸咖啡将于6月29日在纳斯达克停牌

6月27日上午，瑞幸咖啡在其官方微博发布声明称，将于6月29日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。此外，瑞幸咖啡表示，在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国4000多家门店将正常运营。

将于6月29日停牌

瑞幸咖啡前一日公告称，已于6月24日向纳斯达克撤回了听证请求，不再寻求撤销或搁置交易所的退市决定，瑞幸咖啡将于6月29日停牌。

在公告中，瑞幸表示，2020年5月22日，瑞幸公司根据市场规则第4820条要求在纳斯达克听证会小组举行口头听证会。2020年5月23日，纳斯达克告知公司听证会日期定于2020年6月25日。2020年6月24日，公司通知上市资格人员公司决定撤回上述听证请求，不寻求逆转或保留上市资格人员将公司从纳斯达克全球精选市场退市的决定。

曾计划听证“续命”

北青报记者了解到，5月19日晚间，瑞幸咖啡发布公告称，在5月15日收到纳斯达克交易所的退市通知，公司计划就此举行听证会，在听证会结果出炉前，瑞幸将继续在纳斯达克上市，听证会通常安排在听证请求日期后的30至45天举行。

此举被坊间认为是瑞幸咖啡在美股的续命之举。但是，随后多重“坏消息”似乎打击了瑞幸咖啡在美股市场的“挣扎”。

先是对瑞幸咖啡造假案的调查可能会牵扯到董事长陆正耀，随后瑞幸咖啡高管、董事会频频出现“人事地震”。此外，根据开曼群岛法院6月16日的判决，由瑞士信贷牵头的贷款人赢得了一项法庭指令，要求清算瑞幸咖啡董事长陆正耀家族控制的两大实体Primus Investments Fund和Mayer Investments Fund，并试图追回3.241亿美元的未偿还债务。6月23日晚，瑞幸咖啡公告称二次收到纳斯达克的退市通知，原因是其未能提交年度报告。

北青报记者了解到，纳斯达克法律总顾问办公室已通知瑞幸咖啡，该公司股票将在6月29日开盘时停牌。

目前股价创新低

受此消息影响，瑞幸咖啡6月26日晚间在美股开盘半小时内狂泄，6次触发熔断，收跌1.38美元/股，跌幅54%，股价创新低。而此时，瑞幸咖啡距51.38美元的最高价格，已经仅剩一个零头，比起17美元的发行价也跌去了约90%。

北青报记者了解到，盘后，瑞幸咖啡发布关于要求董事长陆正耀辞职建议的公告称，董事会将于7月2日举行临时股东大会，讨论关于撤销陆正耀董事长职务的提议。

北京青年报记者了解到，瑞幸咖啡表示，在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国4000多家门店将正常运营。公司衷心感谢广大消费者的支持厚爱，并再次为事件造成的恶劣影响向社会各界诚挚道歉。

(责编：李都也(实习生)、李栋)