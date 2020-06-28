新三板精选层公开发行进"读秒"阶段 精选层或7月中旬开板

自6月10日新三板首届挂牌委“开考”以来，截至6月25日已密集召开12场审议会议，通过24家精选层申报企业，跑出独有的“精选层速度”，让新三板精选层开板进入“读秒”阶段。
2019年10月，新三板全面深化改革启动，其中最让市场瞩目的是增设精选层，形成“基础层-创新层-精选层”三层市场结构，以及建立了精选层转板机制，打通多层次资本市场的有机联系。
“通过本轮改革，新三板市场定位将更加清晰，市场结构更加完备，对不同类型、不同发展阶段的企业进行差异化服务和监管，更加符合中小企业特征和发展需求，新三板服务实体经济功能得到有效发挥。”中山证券首席经济学家李湛说。
6月25日，新三板挂牌委在端午节继续加班，举行了第12次审议会议，审议通过鹿得医疗、凯添燃气两家公司。至此，精选层过会公司增至24家，其中15家已获证监会核准。与此同时，申报精选层挂牌公司热情不减，6月份有9家申报公司获受理。
“企业踊跃申请登陆精选层，一部分是在现阶段发展急需一定规模的融资，以确保及时抓住眼前的商业机会，另一部分则是把眼光放在一年后转板机会，想踩住当前的市场节奏，分享资本市场改革的红利。”财通证券投行部执行总经理、保荐代表人戚淑亮说。
精选层挂牌审核加速推进，受理企业成色如何？“精选层受理企业虽在规模、盈利能力、科技含量等方面与科创板、创业板尚有一定差距，但其同样具有较好的成长性，而且不乏众多细分行业龙头。”开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜表示，结合当前新三板流动性不足导致的估值抑价，精选层具有较好的投资性价比，同时蕴含着挖掘优质成长股的机会。
目前，多家企业已正式启动股票公开发行承销工作，其中首批过会的颖泰生物、艾融软件率先完成询价，7月1日将正式进行网上网下申购。业内人士预计，精选层有望在7月中旬开板，届时首批公司将集体挂牌交易。
随着精选层挂牌进入最后冲刺阶段，“打新”成为当前市场关注热点。须注意的是，精选层“打新”对持仓市值没有要求，采用全额申购、比例配售规则，新股中签率较A股有所提升。多家证券机构提示，网上投资者应采取集中资金、尽早申购策略，以便最大限度获得所看重的新股。
与此同时，公募基金已早早“卡位”，首批可投资于新三板精选层的6只基金中，华夏、汇添富、富国、万家和招商5家旗下基金已提前结束募集。其中，华夏成长精选6个月定开混合“一日售罄”，在6月10日开售当日认购金额超30亿募资上限。
银河证券策略分析师付延平表示，新三板挂牌公司整体估值较低，精选层及转板机制的建立，对新三板中存在的优质高成长性公司是重大利好，让跨市场的估值差价具有较高的投资吸引力。可以预期，在精选层正式开板后，市场活跃度将大大提高。
戚淑亮指出，本轮各项改革措施的推出仅是全面深化新三板改革的起点，未来新三板还应根据中小企业的需求和特点，优化优先股、可转债，研究推出可交债、员工持股计划、股权激励制度，并完善并购重组制度设计等。因为目前来看，新三板市场已经成上市公司的重要“储备池”，需更好发挥在多层次资本市场中承上启下作用。据新华社
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