商合杭高铁今日全线贯通 豫皖浙三省将“无缝对接”

新华社北京6月27日电（记者 樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，商丘至合肥至杭州高铁合肥至湖州段（商合杭高铁合湖段）将于6月28日开通运营。该线经湖州站与南京至杭州高铁接轨，通达杭州，商合杭高铁实现全线贯通，河南、安徽、浙江三省实现高铁“无缝对接”。

商合杭高铁合湖段起自安徽省合肥市肥东县，经马鞍山市含山县至芜湖市、宣城市，到达浙江省湖州市，线路全长311公里，设计时速350公里（其中芜湖至宣城段时速250公里）。

据中国铁建铁四院商合杭高铁总体设计负责人徐保红介绍，全线来看，商合杭高铁一路衔接郑徐、合蚌、合福、合宁、宁安、宁杭和去年12月初刚通车的郑阜等7条既有高铁，合安、湖杭、沪苏湖等3条在建高铁和京港高铁阜九段、阜淮、亳蚌、淮蚌、合新、巢马、宁宣、宣绩等8条规划高速铁路和城际铁路，连接商丘、阜阳、合肥、芜湖和杭州五个铁路枢纽，是我国高速铁路、客运专线建设中衔接关系最为复杂的项目。通过商合杭高铁，旅客可以融入更为广阔的全国高铁网，更快到达更多目的地。

商合杭高铁合湖段开通运营过渡期，铁路部门安排每日开行动车组列车8对；7月1日后，将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，每日开行动车组列车最高达60.5对。

国铁集团有关部门负责人表示，商合杭高铁全线贯通后，我国中东部地区快速铁路客运网络进一步完善，将有效缓解京沪高铁客流压力，更加便利沿线群众出行，对促进中部地区崛起，推动长江三角洲区域一体化发展，具有重要意义。

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