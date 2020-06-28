一样的味道 一半的价格 零食代工厂出击市场为哪般？

原标题：零食代工厂出击市场为哪般？

实习记者 杨天悦

一部iphone手机出自富士康工厂流水线已经不足为奇，但许多消费者未曾注意到的是，许多“网红”小零食也有规模庞大的代工厂。现如今，各大网购平台上已经有越来越多代工厂自营产品的身影。同样的零食，同样的工艺、味道和口感，价格却比大品牌便宜得多。代工厂从“幕后”到“台前”的出击，是否会让已是一片红海的休闲零食市场再起波澜？

抢生意？微调配方低价售卖

几年前，三只松鼠、良品铺子、百草味等“网红”品牌都凭借贴牌代工的方式起家。现如今，这些品牌背后代工厂也开始向消费端伸出触角。

手撕面包是三只松鼠非常受欢迎的单品，记者在天猫旗舰店里注意到，净含量1千克的规格在“6·18”活动期间的价格是29.9元——在不少粉丝看来，这已经比原价75元实惠许多。但仔细查看这款零食包装背面的配料表可以发现，包装袋右边密密麻麻地列出6家“受委托单位”和对应地址，分布在湖北、福建、安徽各地——它们正是生产这款零食产品的代工厂。

在其中一家名为“乐锦记”的淘宝店铺里，与三只松鼠同样的一款手撕面包一箱3斤的售价只要34.8元——折算下来价格低了近3成。虽然配料表一栏显示两种产品的主原料分别为普通小麦粉和专用小麦粉，三只松鼠还添加了维生素C等食品添加剂，但从网友的评价来看，两种面包吃起来的味道和口感并没有太大差别。

对于不少追求性价比的消费者而言，这些代工厂生产的零食产品已经完全能满足他们的需求。为了买到平价零食，不少网友还搜罗出各个品牌的代工厂信息，整理出包含几十款常见零食的“省钱攻略”。可以看出，“网红”品牌的绝大部分产品都是采取这种贴牌代工的生产方式，价差少则两三成，多的能达到一半以上。

代工厂从幕后转战台前

实际上，贴牌代工的工业模式在工业产品中非常常见。作为近几年间迅速崛起的典型互联网零食平台，三只松鼠、百草味、良品铺子等品牌都是从电商做起，IP形象是品牌的大资产，营销和广告则是其重要的发展策略——这与传统厂商着重产品生产的路子完全不同，双方的合作也就水到渠成。

据了解，许多大零食品牌自身的生产工厂规模普遍比较小，甚至没有自己的生产工厂。采用代工的模式能降低上新生产线带来的不确定性风险，缩短生产周期，且不需要庞大的投资就能打造自己的品牌。2017年以来，贴牌代工的生产方式开始受到不少新兴品牌的追捧，其中许多品牌也凭借这种方式逐渐在行业内站稳了脚跟。

对于代工厂而言，自身的加工工艺已经成熟，且兼具规模化生产优势。只要能接到品牌方源源不断的订单，就能保证一定规模的产量和长效的利润，形成双赢的局面，不少厂商也乐得为品牌方进行贴牌生产。

但随着竞争的激烈和电商门槛的迅速下降，不少生产商已经不满足于单纯的贴牌代工，开始悄然转型。通过亲自上阵开网店、做营销，从幕后“转战”台前，乐锦记、六合信、知味轩等隐匿于三只松鼠、良品铺子、百草味等“网红”品牌背后代工厂商们开始浮出水面，被消费者所熟知。

记者查询发现，不少常见的代工厂店铺粉丝数已经在10万量级，虽然与正牌动辄几千万的粉丝数量还是有不小的差距，但相比普通的零食店铺还是非常可观。在网红品牌的“带货”效应下，零食代工厂经济正蓬勃发展起来，为小猪佩奇、冰雪奇缘等卡通形象做代工的展翠食品公司已经冲刺在IPO的路上。

搅局还是互利双赢？

虽然频频尝试触及消费端，但据展翠食品招股书披露的财务数据显示，代工仍然是其支柱业务。与此同时，代工厂通过对同类产品微调配方、走低价路线占领市场的发展策略，是否侵犯品牌方的合法权利，也引发行业内不少质疑。

实际上，记者了解到，现阶段的代工厂商已经不止于单纯的代理生产，研发能力也在日渐提升。在大品牌和大厂商之间，也存在一定程度上的生产工艺和配方共享。而对于不少代工厂商而言，开网店打名声、赚吆喝是比利润增长更主要的诉求。“合作进行的贴牌代工生产仍然是核心的支柱业务。”一家不愿透露姓名的代工厂相关负责人直言。

现阶段休闲零食市场竞争日趋激烈，除了较早期的“休闲零食届BAT”三只松鼠、好想你、良品铺子外，又有来伊份、盐津铺子、绝味食品等多家休闲零食品牌巨头聚集A股市场。“随着行业红利逐渐消退和代工厂商的入局，或将出现新一轮的洗牌。”业内人士分析称。

(责编：李都也(实习生)、李栋)