瑞幸咖啡下周一开市停牌

本报讯（实习记者 杨天悦）昨天一早，瑞幸咖啡发布声明称，将于6月29日在纳斯达克停牌，进行退市备案，并再次为事件造成的恶劣影响向社会各界道歉。

由于在4月初自曝涉及财务造假，5月19日，瑞幸咖啡发布公告表示，收到纳斯达克交易所的退市通知。当时公司称计划举行听证会，在听证会结果出炉前，将继续在纳斯达克上市。听证会通常安排在提出请求的30至45天后举行。

6月23日，由于未能按时提交截至2019年12月31日的年度报告，瑞幸咖啡第二次收到摘牌通知。26日晚，美股盘前，瑞幸咖啡宣布撤销召开听证会的请求。当日开盘，瑞幸咖啡股价大跌30%；开盘半小时触发6次熔断，股价也刷新至历史新低。

自今年1月浑水机构发布做空报告起，瑞幸咖啡一直深陷财务造假事件漩涡。接连面临被美国多家律所集体诉讼、机构股东纷纷密集减持股票的窘境。尽管已经通过终止涉事高管职务、对现有管理团队进行重组等手段试图让公司重回正常轨道，瑞幸咖啡最终还是迎来退市的结果。

不过，美股退市决定似乎尚未影响到瑞幸咖啡国内门店的正常经营。瑞幸咖啡方面在声明中同时表示，在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国4000多家门店将正常运营，近3万名员工将持续为消费者提供产品和服务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)