瑞幸咖啡下周一开市停牌

本报讯（实习记者 杨天悦）昨天一早，瑞幸咖啡发布声明称，将于6月29日在纳斯达克停牌，进行退市备案，并再次为事件造成的恶劣影响向社会各界道歉。
由于在4月初自曝涉及财务造假，5月19日，瑞幸咖啡发布公告表示，收到纳斯达克交易所的退市通知。当时公司称计划举行听证会，在听证会结果出炉前，将继续在纳斯达克上市。听证会通常安排在提出请求的30至45天后举行。
6月23日，由于未能按时提交截至2019年12月31日的年度报告，瑞幸咖啡第二次收到摘牌通知。26日晚，美股盘前，瑞幸咖啡宣布撤销召开听证会的请求。当日开盘，瑞幸咖啡股价大跌30%；开盘半小时触发6次熔断，股价也刷新至历史新低。
自今年1月浑水机构发布做空报告起，瑞幸咖啡一直深陷财务造假事件漩涡。接连面临被美国多家律所集体诉讼、机构股东纷纷密集减持股票的窘境。尽管已经通过终止涉事高管职务、对现有管理团队进行重组等手段试图让公司重回正常轨道，瑞幸咖啡最终还是迎来退市的结果。
不过，美股退市决定似乎尚未影响到瑞幸咖啡国内门店的正常经营。瑞幸咖啡方面在声明中同时表示，在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国4000多家门店将正常运营，近3万名员工将持续为消费者提供产品和服务。
财政部下周续发行1700亿抗疫特别国债 财政部网站6月23日消息，财政部决定第一次续发行2020年抗疫特别国债（一期至三期），续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。其中，续发行一期特别国债（5年期）500亿元，三期特别国债（10年期…【详细】
多巨头入局 医疗器械市场万亿红利待挖掘 近日，企查查数据显示，格力电器经营范围新增消毒器械、医疗器械、实验室设备等。此外，格力相继成立珠海格健医疗科技有限公司、成都格力新晖医疗装备有限公司。 值得注意的是，“外行”入局医疗器械的不只是格力。从华为到海尔，从阿里到腾讯，…【详细】
贝佳斯两面膜含禁用成分遭下架 为宝尊电商旗下商品 中国经济网北京6月23日讯 上海市药品监督管理局网站近日发布的行政处罚决定书（沪市监静处〔2020〕062020000170号）显示，2020年3月12日，上海市静安区市场监督管理局接举报反映当事人上海博道电子商务有限公司（以下简称“上…【详细】
回力、快鹿、集美拖鞋样品邻苯二甲酸酯类超标百倍 中新网客户端6月23日电 (谢艺观)据深圳市消委会23日消息，深圳市消委会联合福田区消委会共同委托深圳市品质消费研究院对该市在售的15款塑料拖鞋开展比较试验发现，有拖鞋样品的邻苯二甲酸酯类含量超标上百倍，涉及回力、快鹿、集美三个品牌。…【详细】