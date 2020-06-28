端午假期国内游客超4880万人次

新华社北京6月27日电 文化和旅游部27日晚公布端午小长假旅游统计数据，6月25至27日，全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元。
据文化和旅游部办公厅相关负责人介绍，针对疫情与汛期叠加给假日旅游市场带来的挑战，各地文旅行政部门加强了对景区的安全风险评估和监测。端午假期三天，全国未发生重大涉旅安全事故和重大投诉案件。
据悉，各地按照“能接尽接”原则，将重点旅游景区视频监控信号接入文化和旅游部综合监测与应急指挥平台，共巡查5A级旅游景区1100余家次，检查旅游团队3046个，巡查全国各级景区1.5万余家次。
今年端午假期，各地坚持限量、预约、错峰要求，严守景区接待游客量不超过最大承载量的30％这条底线，严防景区重点区域出现人员聚集。
据了解，今年端午节期间，文化和旅游部指导各地推出了黄河风情水韵游、追寻红色信仰游、户外露营体验游等主题线路产品，出台多项利民惠民措施，满足游客多元化假日旅游需求。红色旅游、乡村旅游、生态旅游、“文化遗产＋旅游” 和旅游民宿成为假日旅游热点；自驾游、亲子游、家庭游持续升温，夜间旅游活动增多，成为假日旅游新亮点。
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