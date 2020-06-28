文旅部：端午假期4880.9万人次出游 旅游收入122.8亿元

中新经纬客户端6月27日电 据文化和旅游部消息，端午假期第三日，全国接待国内游客1173.2万人次，实现国内旅游总收入26.1亿元。2020年端午假期三天，全国共接待国内游客4880.9万人次，实现旅游收入122.8亿元。
端午假期预计发送旅客7878.6万人次
据交通运输部微信号消息，今年端午节期间，全国交通运输行业运行总体平稳有序，路网运行总体平稳。6月25日至27日，全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆。
端午节期间，全国铁路预计累计发送旅客1776.4万人次；道路预计累计客运量5673万人次；水路预计累计发送旅客161.20万人次，日均53.73万人次；民航预计运输旅客268万人次，平均客座率69%；邮政行业预计揽收包裹5.99亿件，投递包裹6.70亿件。
端午节期间，全国高速公路、国省干线公路、大中城市周边路段及收费站通行正常，全国路网运行总体平稳。6月25日至27日，全国高速公路总流量预计达9268.97万辆。其中，客车总流量预计为7757.23万辆，货车总流量预计为1512.37万辆次。
端午热门景区出炉
6月27日，携程综合平台预订及调研发布《2020端午旅游市场大数据报告》。大数据显示，在上半年最后一个假期，尽管有北京新增疫情、全国多地降雨等客观情况，端午旅游市场的游客总量、国内旅游收入、出行人次环比5月同期也实现了一定幅度增长。
数据显示，有近六成的旅客，预订了高星酒店(四星和五星)产品。从景区预订数据看，亲子乐园、自然风光、建筑人文、主题活动是人们在端午期间“打卡”最多的景区类型。上海迪士尼度假区、珠海长隆海洋王国、中华恐龙园、上海海昌海洋公园、茶卡盐湖等高品质景区，成为最喜爱的热门景区。(中新经纬APP)
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