Airbnb回应破产传闻：CEO的话被误读

中新经纬客户端6月26日电 26日晚间，“Airbnb濒临破产”的消息登上微博热搜，引发关注。对此，Airbnb官方回应称，上述说法系谣言。

来源：新浪微博

根据Airbnb官方微博消息，此前，Airbnb联合创始人兼CEO Brian Chesky在接受采访时称：“我们花了12年的时间建立了Airbnb的业务，并在4到6周内几乎失去了所有业务。”Airbnb在官方微博中表示，“濒临破产”的消息纯属谣言。

此外，Airbnb 中国区传播团队表示，上述谣言是对Brian Chesky讲话内容的误读，Brian Chesky的意思是疫情让旅游变了，接下来旅行会重新分布，以周边游为主。

资料显示，Airbnb成立于2008年8月，总部设在美国加州旧金山市，是一个旅行房屋租赁社区，用户可通过网络或手机应用程序发布、搜索度假房屋租赁信息并完成在线预定程序。Airbnb是AirBed and Breakfast(“Air-b-n-b”)的缩写，中文名为爱彼迎。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)