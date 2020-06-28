昔日备受青睐今朝风光不再 大额存单为何量价齐跌

通讯员 王飘碧 贺正鑫
理财市场“变局”频现。净值型银行理财产品出现亏损，余额宝等“宝宝类”理财收益屡创新低，一度被视为“网红”理财产品的大额存单，利率也下降了。
公开信息显示，工、农、中、建四大行近期主动下调3年期、5年期大额存单发行利率，由原来的存款基准利率1.5倍调整至1.45倍。记者走访长沙多处银行网点发现，大额存单利率不但普遍下降，产品发行量也明显“缩水”。
备受投资者青睐的大额存单，为何“量价齐跌”？
大额存单利率普降
以往大额存单的广告，通常摆在银行网点的中心位置。这样的场景，逐渐不复存在。
退休居住在长沙的陈菊，偏爱稳健型理财产品，计划端午假期再买一些大额存单。6月25日，她在长沙芙蓉路一家银行网点，发现已没有大额存单的宣传信息。
一番问询，该银行网点大堂经理介绍，5月以来，大额存单的利率开始下调。现在能购买的大额存单30万元起步，2年期年化利率3.045%。
“记得去年大额存单的利率普遍上浮50%，收益率超过4%。”有多年理财经验的陈菊说，“如今理财产品收益率下降太快，有点让人跟不上节拍。”
从利率来看，此前3年期的大额存单，利率上浮50%是主流，最高收益达到4.125%。而今利率为4%及以上的大额存单，市面上几乎不见踪影。
大额存单利率下调，对投资者影响几何？
央行存款基准利率，目前1年期1.50%、2年期2.10%、3年期2.75%。以1年期、2年期、3年期大额存单为例，基准利率上浮50%后，利率分别2.25%、3.15%、4.125%，上浮45%后分别为2.175%、3.045%、3.9875%。投资20万元大额存单，上浮的利率回调5%，1年期、2年期、3年期累计收益将相差150元、420元、825元。
记者从多家银行官网、手机银行了解到，已有银行推出“降息”后的大额存单产品，有的银行已显示大额存单“售罄”。投资者要想锁定“降息”前的大额存单，要么是“新客”，要么将起购门槛提高到30万元。
产品发行量大幅减少
2015年，央行面向个人和非金融企业发行大额存单。30万元起卖，利率是同期银行定期存款1.4倍的大额存单，进入广大投资者视线。其后，起购门槛下调至20万元，覆盖更多投资者。
大额存单面世后持续升温，迅速成为银行揽储利器，从最开始比照同期定存利率上浮40%，不断提高到50%、52%、55%。此外，为解决资金灵活性问题，部分银行还推出靠档计息，使得大额存单成为稳健型投资者的“心头好”。
好景不长在。眼下，大额存单利率下降，发行量也同步下调，“量价齐跌”态势明显。融360大数据研究院监测的数据显示，今年5月大额存单发行量共444只，环比下降45.59%，各类银行发行量均大幅减少。
融360大数据研究院研究员刘银平分析，今年以来，在宽松货币政策之下，银行贷款利率显著下调，1年期、5年期LPR利率分别下降30个基点和15个基点。银行揽储成本下降，大中型银行开始控制中长期存款成本，降低3年期、5年期存款利率，减少乃至暂停发售3年期大额存单。
记者走访工行、中行、光大、浦发、中信、恒丰等银行网点了解到，大额存单的起购门槛多为20万元或30万元，主推1年期和2年期产品，额度大多较为紧张，一般需要提前预约。另有不少银行已取消3年期大额存单的销售。
不宜盲目追求高收益
作为可以锁定较高收益的“耐打型”产品，大额存单的降温酝酿已久。
为引导市场整体利率下行，监管机构大力整顿高息违规产品，避免把资金成本压力传导至贷款端。央行日前下发加强存款利率管理的通知，对各家银行重申按要求整改不规范创新，包括靠档计息类定期存款、结构性存款等。
“低利率融资成本和投资高收益，两者难以并行。”湖南一家银行负责人表示，银行要为实体经济减负，必须把存款成本降下来。目前，银行给一些中小微企业的贷款利率不到4%，揽储成本下调势在必行。
宏观货币政策保持宽松，再叠加疫情影响以及央行定向降准，固定收益类产品收益持续走低难以避免。大额存单之外，1年期左右的净值型银行理财产品，年化收益率已降至3%左右。
“从导向上看，理财收益下滑，也在提醒人们不要把钱都存起来，可更好地用于日常消费提振经济。”财信国际经济研究院副院长伍超明认为，存款、债券、货币基金等理财产品的收益率，未来仍有下行空间。客户不宜盲目追求高收益，应根据自己风险承受能力合理规划，选择合适的理财产品。若偏保守，可以牺牲一定的资金流动性，选择期限较长的低风险产品。
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