原标题：新风空调5月销量大增654.3%

北京商报讯（记者 石飞月）疫情之下新风空调的市场关注度显著提升。6月23日，最新发布的数据显示，新风空调零售量、零售额，2020年1-14周分别同比增长252.1%和117.3%，5月分别同比增长654.3%和473.8%。

全国家用电器工业信息中心部长宋敬学表示，近年来，空调产品在消费者家庭中普及率逐渐升高，空调行业受行业规模瓶颈和需求升级“双叠加”影响，头部品牌纷纷涉足新风空调领域，且随着市场规模迅速增长，功能集成化、具有较高溢价能力的新风空调优势明显，解决了传统空调与新风的“痛点”。

当日，中国家用电器研究院及各参与单位联合发布了《新风空调行业发展白皮书》（以下简称《白皮书》），从消费者角度，梳理了用户痛点，明确了用户对新风的需求及新风空调产品要解决的问题；从生理指标、生理反应等维度表明新风对人体的作用，加深消费者对新风产品的认知；为消费者科普新风空调的产品优势，指导选购。从行业角度，《白皮书》倡导新风与空调结合，助力打造健康空调空气生态，通过实际测试，评价产品各项功能的效果，提升消费者对产品的信心，纵览行业产品，分析行业产品技术发展趋势。

中国家用电器研究院设计研究与评测中心主任工程师苗青，从新风对改进室内空气质量的重要性、现有室内空气调节的手段及其局限性、新风空调的优劣势分析、产品技术分析、新风空调测试介绍等方面对《白皮书》进行了详细的解读。她认为，传统空调、新风机、开窗通风各有优劣势，无法全方位改善空气品质，而新风空调功能集成化，可以全方位提升室内环境与空气品质，真正做到优势互补。

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