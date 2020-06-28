原标题：制造业如何走高质量发展之路？专家：发挥零售创新促进作用

作为零售创新中重要的新业态，电商不仅在抗疫中发挥了重要作用，同时也在促进制造业向数字化、智能化、平台化发展。中国贸促会研究院6月24日召开《零售创新促进制造业高质量发展——以家电业和服装业为例》报告发布会暨专家座谈会。在疫情背景下，如何更好发挥零售创新对制造业的促进作用成为专家探讨的焦点。

网络零售平台促进制造业精准研发精益生产

零售是连接生产与消费的关键环节，是制造业高质量发展的重要牵引力。零售创新不仅扩大消费、促进内需市场形成，对促进制造业高质量发展也正发挥越来越重要的作用。

从历史的角度来看，《报告》显示，在零售业态不断演变的一百多年间，百货商店、超级市场和网络零售的诞生对制造业的发展都产生了重要的促进作用。其中，网络零售是零售业发展史上的又一个重大创新。电商通过大数据、物联网等技术对运营流程进行全面数字化，通过移动通讯技术和云计算实现网络化，提高所有运营环节决策与调配的智能化水平。电商平台基于这些新技术赋能制造业，通过大数据分享促进制造业实现精准研发和精益生产。

在中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍看来，零售创新促进制造业高质量发展的一般范式主要是从高技术、高效率、高品质、高附加值四个方面发力。

她认为，电商为新一代数字技术赋能制造业提供了落地通道，降低制造业数字化转型时的试错成本。电商平台订单系统有利于制造企业制定合理的生产计划，特别是自营类电商，通过开放自身的技术支持系统，帮助制造企业进行产品销量和库存的数字化管理，让制造企业运转更加高效。制造企业与网络零售商深度合作，创造出C2M反向定制这种新的商业模式，提升了制造企业的产品供给水平，比如京东与联想合作打造的游戏台式机，是在PC领域开发出的新的细分市场。网络零售以极低的搜寻成本和商品种类的延展，使得小众产品需求得以挖掘，直接扩充了制造业的产品系列。制造业与零售业的供应链协同发展，创造出成本更低的物流模式，制造企业附加值水平得以提升。

零售创新对家电和服装业促进作用明显

服装业和家电业是中国制造业两个重要组成部分，零售创新对这两个行业的促进作用更具代表性。

赵萍认为，新冠肺炎疫情发生以来，线上消费更受青睐，无接触购物、配送的稳定性或将令网络零售成为消费领域应对突发情况的解决方案之一。尤其是小家电，由于具有价格低、免安装、个性化等特征，迎合居家消费需求而成为疫情期间家电消费的新宠。

零售创新促进家电业高质量发展的效果明显，智能化供应链提升了家电企业运营效率。美的集团电商销售运营部长张海龙表示，网络零售飞速发展，不仅改变了消费习惯，对家电企业的研、产、销也有很大促进作用，提升了整条链路的效率，线下实体经济与线上电商经济的有效融合，将更大程度的改变整个生态。

网络零售与制造业的融合发展，推动家电产品数据化、可追溯化、标准化。例如，京东联合中国标准化研究院等十家权威家电产品标准研究机构共同发布了“京品家电标准”，这是国内首个由零售平台发起、以消费者需求为导向而制定的团体标准。

零售创新也促进了服装业高质量发展，电商平台通过虚拟试衣间弥补了网购服装体验短板。虚拟试衣间根据客户的扫描数据或输入三维数据建立人体虚拟模型，模拟不同面料的悬垂效果、不同款式的穿着效果，在一定程度上解决了消费者网络购衣体验差的问题。

制造业应对挑战 更应发挥零售创新的促进作用

疫情尚未结束，发展任务非常艰巨，与会专家认为应充分发挥零售创新对制造业的促进作用，推动经济向前发展。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员任兴洲说，要推动线上线下零售渠道的持续优化，实体零售企业要不断创新发展，制造企业要重视拓展网络零售渠道,认真分析网络零售环节出现的问题，及时调整经营策略。

加快新一代信息基础设施建设是促进零售企业与制造企业融合发展的基础。中国互联网协会专家委专家高新民表示，要大力发展数据中心，加强大型云计算数据中心、边缘计算数据中心的统筹规划建设，推动集成深度学习、人机协同、跨域集成等功能的人工智能基础设施发展。

在中国国际电子商务中心电子商务首席专家李鸣涛看来，要大力推进电商大数据标准化建设，尽快建立大数据的标准体系以及安全评估体系，针对数据集成、互联互通等关键瓶颈问题，重点开展工业数据管理、数据交换共享以及工业大数据平台等基础标准研制。

当前，疫情防控和经济社会稳定发展的双重要求，更加突显了线上线下融合、零售业与制造业融合的重要性。充分发挥零售创新对制造业数字化、智能化、平台化的赋能作用，有助于促进制造业走上高技术、高效率、高品质、高附加值的高质量发展之路。（凌纪伟）

(责编：毕磊、李栋)