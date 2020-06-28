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统计局：5月工业企业利润增速由负转正 效益持续改善

2020年06月28日09:35  来源：人民网-财经频道
 

       人民网北京6月28日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，5月份，规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元，同比增长6.0%，4月份为下降4.3%。1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额18434.9亿元，同比下降19.3%，降幅比1—4月份收窄8.1个百分点。

       国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，5月份，随着复工复产深入推进，生产经营秩序逐步恢复，工业企业效益状况持续改善，当月利润增速实现由负转正。但累计看，1—5月份利润同比下降19.3%，降幅依然较大。

       朱虹分析，5月份工业企业利润增速由负转正的主要原因有：一是成本上升压力明显缓解；二是工业品价格变动增加企业盈利空间；三是石油加工、电力、化工、钢铁等重点行业利润改善明显；四是当月投资收益大幅增加，在一定程度上推动5月份利润明显改善。此外，5月份企业效益状况继续改善主要体现在：一是企业盈利水平提高；二是企业亏损状况有所好转；三是工业产成品库存压力有所缓解。

　　以下为各项分类数据：

     

       1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额4404.2亿元，同比下降39.3%；股份制企业实现利润总额13478.8亿元，下降19.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4659.2亿元，下降18.4%；私营企业实现利润总额5607.3亿元，下降11.0%。

　　1—5月份，采矿业实现利润总额1291.6亿元，同比下降43.6%；制造业实现利润总额15461.9亿元，下降16.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1681.4亿元，下降16.7%。

　　1—5月份，在41个工业大类行业中，10个行业利润总额同比增加，1个行业持平，30个行业减少。主要行业利润情况如下：计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长34.7%，农副食品加工业增长19.0%，专用设备制造业增长16.6%，石油和天然气开采业下降75.8%，黑色金属冶炼和压延加工业下降57.2%，有色金属冶炼和压延加工业下降43.7%，化学原料和化学制品制造业下降38.6%，汽车制造业下降33.5%，煤炭开采和洗选业下降31.2%，电力、热力生产和供应业下降19.5%，非金属矿物制品业下降12.0%，电气机械和器材制造业下降11.6%，纺织业下降10.3%，通用设备制造业下降6.5%，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。

　　1—5月份，规模以上工业企业实现营业收入36.88万亿元，同比下降7.4%；发生营业成本31.26万亿元，下降6.8%；营业收入利润率为5.00%，同比降低0.74个百分点。

　　5月末，规模以上工业企业资产总计118.94万亿元，同比增长6.4%；负债合计67.72万亿元，增长6.6%；所有者权益合计51.22万亿元，增长6.2%；资产负债率为56.9%，同比提高0.1个百分点。

　　5月末，规模以上工业企业应收账款15.13万亿元，同比增长13.0%；产成品存货4.47万亿元，增长9.0%。

　　1—5月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.77元，同比增加0.58元；每百元营业收入中的费用为9.05元，同比增加0.26元。

　　5月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为75.7元，同比减少11.2元；人均营业收入为124.4万元，同比减少4.3万元；产成品存货周转天数为20.9天，同比增加3.0天；应收账款平均回收期为58.8天，同比增加10.4天。　

(责编：杨曦、孙阳)
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