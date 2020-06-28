财政部：第二次续发三期特别国债700亿元

人民网北京6月28日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政部决定第二次续发行2020年抗疫特别国债（三期）（10年期），总额700亿元。
具体有关事宜通知如下：
一、发行条件：
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2020年6月24日开始计息；票面利率2.77%；按半年付息，每年6月24日、12月24日（节假日顺延，下同）支付利息，2030年6月24日偿还本金并支付最后一次利息。
（一）发行数量。竞争性招标面值总额700亿元，不进行甲类成员追加投标。
（二）日期安排。2020年7月2日招标；招标结束至7月3日进行分销；7月7日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
（三）竞争性招标时间。2020年7月2日上午10:35至11:35。
（四）发行手续费。承销面值的0.1%。
二、竞争性招标
（一）招标方式。采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，标的为价格。
（二）标位限定。投标标位变动幅度为0.08元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为105个、20个和35个标位。
三、发行款缴纳
中标承销团成员于2020年7月3日前（含7月3日），将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。
收款人名称：中华人民共和国财政部
开户银行：国家金库总库
账号：270—207703—3
汇入行行号：011100099992
四、其他
除上述有关规定外，本期国债招标工作按《2020年记账式国债招标发行规则》执行。
新业态发力 新消费升级(新数据 新看点) 凌晨4时，山东烟台市的苏宁物流快递分拨中心已是一片繁忙，流水线快速运转，工作人员将分拣好的包裹打包，放在即将前往12个一级网点的运输班车上，通过二次分拣、装车运输到200多个乡镇服务网点。 “线上需求十分活跃，5月份我们的业务量…【详细】
煤炭消费比重今年降至57.5% 本报北京6月27日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日印发的《2020年能源工作指导意见》提出，2020年全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右。此外，非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右，新增电能替代电量1…【详细】
我国外债结构持续优化 本报北京6月27日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局近日发布数据显示，3月末，我国全口径外债余额为20946亿美元，较去年末增长373亿美元，增幅为1.8%。主要由银行货币与存款余额增长推动，体现为非居民机构存款和同业存放余额的增加。 …【详细】
新三板精选层公开发行进"读秒"阶段 精选层或7月中旬开板 自6月10日新三板首届挂牌委“开考”以来，截至6月25日已密集召开12场审议会议，通过24家精选层申报企业，跑出独有的“精选层速度”，让新三板精选层开板进入“读秒”阶段。 2019年10月，新三板全面深化改革启动，其中最让市场瞩…【详细】