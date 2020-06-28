国航首架ARJ21正式交付 进一步完善航线网络布局

国航首架ARJ21-700飞机正式交付。（徐炳南摄）

人民网北京6月28日电 （记者乔雪峰） 6月28日上午，中国国际航空公司（以下简称“国航”）首架ARJ21-700新型涡扇支线客机在中国商飞公司总装制造中心正式交付。ARJ21飞机的引进将有利于补充国航支线飞机运力，促进国航干线、支线航班的有效衔接，进一步完善国航的整体航线网络布局，增强市场竞争力，从而满足旅客大众化航空出行需求。按照计划，国航首架ARJ21-700飞机将于当日下午飞抵北京首都国际机场，入列后将执飞北京首都国际机场至内蒙古锡林浩特、包头、乌兰浩特、呼和浩特等航线任务。

据介绍，ARJ21飞机是我国首次按照国际标准自行研制的具有自主知识产权的新型涡扇支线飞机，航程2225-3700公里，具有适应性、舒适性、经济性、共通性、系列化等特性。适应以我国中西部和北部地区机场起降和复杂航路越障为目标的营运要求，具有良好的高温高原性能和抗侧风能力；具有可媲美干线客机的舒适性，相比同类型飞机，ARJ21飞机客舱内部更宽、更高。

国航于2019年8月30日签订协议购买35架ARJ21-700新型涡扇支线飞机，采用90座全经济舱“左二右三”座位布局，进行了客舱内饰定制化设计，力求为旅客提供美好旅行体验。

据中航集团董事长、党组书记蔡剑江介绍，国航高度重视ARJ21飞机引进工作，在推进接机准备、飞机交付、调机回京、到京工作组织、航班计划、外站服务保障等方面，全力以赴做好ARJ21飞机引进的各项准备工作。

蔡剑江表示，国航更加关注国产飞机的运营保障和长远发展，2019年12月16日，国航飞行总队ARJ大队正式成立，从机队建设、转机型训练、人员储备、后勤保障等各方面全向发力。机务、乘务、地面单位分别成立项目攻坚组，紧盯各个环节的具体工作落实，选派各岗位技术突出、理论扎实、经验丰富的业务骨干和商飞开展业务对接，高度专业化、程序化、标准化推进各项运行准备工作。

按照计划，2020年国航将接收3架ARJ21-700新型涡扇支线飞机，进一步扩大国航机队的运载能力，并依托自身丰富的管理运营经验，不断打造业务技术精湛、作风严谨的专业化飞行、维修、培训和地面保障队伍，为今后更多国产飞机在国航的运营工作提供坚实保障。

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