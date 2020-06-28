东航旗下一二三航空接收首架国产ARJ21飞机

人民网北京6月28日电（记者乔雪峰） 28日上午11:45，在发动机的轰鸣声中，一架编号为B-123A的ARJ21-700型飞机顺利降落在上海虹桥国际机场，飞机穿过“水门”，正式加入东航机队“大家庭”，标志着东航旗下一二三航空正式开启国产大飞机商业运营新征程。

东航对国产大飞机、中国高端装备制造的广阔发展前景充满坚定信心，依托产业链伙伴关系和同在上海的地域优势，东航与中国商飞致力于加强优势互补、资源共享、合作共赢，不断推动产业链上的合作与创新，携手为国产大飞机的商业运营提供成功的实践样本，加快构建独立自主的大飞机产业体系与技术创新体系，合力推进国产大飞机飞向更广阔的航空市场。

东航于2010年签署了20架C919采购意向；2016年11月1日，在第十一届中国国际航空航天博览会上，东航与中国商飞签署合作框架协议，成为C919大型客机的全球首家用户；2019年8月30日，东航又与中国商飞在北京签订《ARJ21-700飞机买卖协议》；2020年2月26日，东航专门组建成立一二三航空，运营主基地设在上海虹桥机场，以运营ARJ21、C919等国产飞机为主体，秉持干支结合，打造全产业、全服务、方便、快捷的航空服务网络，推动国产商用飞机的规模化运营。

一二三航空首架ARJ21-700型飞机采用了全新的喷涂设计，选择了90座全经济舱布局，提供了与主流窄体干线飞机相同的舒适性。按计划，一二三航空将在今年接收3架ARJ21，2021年接收6架，2022年接收8架，到2025年前该机型的机队规模达到35架。一二三航空将结合国产飞机的机型特点，从人员培训、保障流程、运行安排、品牌发展、营销推广等多维度全面发力、全新实践，确保高质量运营好国产飞机。

作为母公司的东航将给予一二三航空有力支持，在运营中充分展现ARJ21的安全运行品质和先进设计，为广大旅客带来舒适的乘机体验，助力国产飞机飞得更高、飞得更稳、飞得更远、飞得更好。

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