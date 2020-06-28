养老产业是银发经济还是黑发经济？

据国家统计局数据，截止2019年末，中国60周岁及以上人口2.54亿人，占总人口的18.1%；65周岁及以上人口1.76亿人，占总人口的12.6%，中国老龄化进程将一直持续到2050年前后。

历来被视为“银发经济”的养老成为显著的社会性话题，与其相关的养老产业、老年社交娱乐、老年电子商务等领域不断升温。世界银行判断，30年后我国65岁以上老人将超过4.3亿，占总人口比例的34%，是现在的近3倍。换言之，由于老龄化程度日益严重，相比65岁以上的“银发人”，目前35岁-50岁的“黑发人”将在未来30年面临更大的养老压力。

银发经济：实质上的黑发人市场

我国的养老保险体系由三个部分组成：政府主导并负责管理的基本养老保险为“第一支柱”，政府倡导并由企业自主发展的企业年金和职业年金为“第二支柱”，个人养老金账户则为“第三支柱”。对于现在已经迈入65岁行列的“银发人”来说，养老保险与企业年金职业年金已经基本可以满足其养老需求。2020年，《政府工作报告》明确，要“上调退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金最低标准”“全国近3亿人领取养老金，必须确保按时足额发放”。但是，随着养老需求的提升，在20年甚至30年以后，基本养老保险只能保障基础性养老问题，无法满足品质化的养老诉求，“黑发人”需要为自己将来的养老未雨绸缪。

从现行的养老方式来看，居家养老、社区养老以及机构养老是现在主要的三种养老方式，社区养老以及机构养老占比较小，居家养老仍是“银发人”主要的养老方式。父母超出了“一张床、一碗饭”的居家养老需求，给作为子女的“黑发人”提出新问题，“黑发人”承担着为“银发人”品质养老的较大压力。

看似是银发经济的养老产业，实质是“黑发人”的市场，“黑发人”需要未雨绸缪考虑在基本养老保险有限的情况下，通过个人商业养老，为自己更为父母提前规划“夕阳红”。

黑发人的“421”：带着父母一起养老

国家统计局数据显示，2019全年出生人口1465万人，出生率为10.48‰，这也是建国以来最低的出生率。低出生率叠加计划生育等因素，使得421家庭结构问题突出，1对夫妻需要赡养4位父母、抚养1个孩子。

如今，60岁人照顾80岁90岁人的现象并不罕见。未来30年，在高龄化和少子化的双重背景下，逐渐老去的“1对夫妻”不仅要考虑如何照顾步入耄耋的“4位父母”，更要考虑如何为自己提前规划养老生活。传统的家庭养老模式越来越难以实现“双重养老”诉求，给上有老下有小的“黑发人”带来不小挑战。

能同时为当下长者和未来长者提供养老服务的项目将成为更受欢迎的选项。比如近期推出养老社区的大家保险集团，配套定制了多权益的养老保险产品，不仅可以为入住者提供养老保障，还可以为其父母提供优先入住权，实现421家庭中“2”带“4”——带着父母一起省心养老、贴心养老。

提早规划：90后也要算好的养老账

养老到底要花多少钱？以90后的“后浪”为例，30岁男性，如果在60岁退休，活到85岁，每月衣食住行至少5000元，一年就是6万元，25年就是150万；中间可能还有10年时间要请保姆，每月按4000元来算，10年就是48万元。除去通货膨胀和生病等考虑，距离退休的这30年需攒够近200万。

行业上存在两大类商业养老解决方式：一种是利用个人的商业养老金提前进行退休后养老金的“预存”，增加晚年经济收入、保障个人养老；另一种通过入住养老社区实现机构养老，这种养老模式更加“重资产”。而保险企业在布局养老业务时，因其本身兼具保险产品和保障属性的资源禀赋，得以将商业养老金和机构养老的模式有机融合。例如，大家保险集团最近推出的“保险+养老”服务模式，通过一次性交清或者3-20年分期交清保费的方式，每年在保险账户中给自己存“养老钱”，退休后，按月领取养老金，并可入住大家保险的养老社区。

相比直接攒够200万给自己规划养老，通过“保险+养老”的方式，可以让自己每年的保费都保值增值，从“黑发时期”开始提早规划，每年都给自己存一笔固定的养老钱，同时还可以享受到入住高品质养老社区的权益。

城心模式+海外经验：破解养老升级难题

随着财富积累和消费升级，医疗护理和社会交往已经越来越成为“黑发人”未来品质养老的刚需，如何破解养老消费升级难题成为养老市场不断探索的核心。

养老市场不断发展，城郊型养老社区因地价相对较低，得以较快增长，但却面临距离子女远、社交匮乏、交通不便、就医不便等诸多问题。开发城市中心养老社区，成为解开这一难题的关键。以大家保险集团为例，“城心养老”模式一经推出就受到了各界关注。所有“城心”系列的养老社区均在城市核心区域选址，老人和熟悉的生活圈只有“一碗汤的距离”，解决了养老的社交和情感需求；社区和三甲医院都是一街之隔，方便老年病和慢性病的日常治疗和复诊，遇突发情况，及时救治，解决了养老的医疗及护理服务需求。

“跌倒，是造成65岁以上老人意外死亡的一个重要原因，面对看似不起眼但十分致命的跌倒问题，我们加拿大的养老社区按照十几种情况进行了分类，总结了4900字的应对方案。跌倒处理方案只是我们数十万字养老运营制度的一个缩影，折射出大家保险在养老运营方面的深厚积累。制度手册看着繁杂，事无巨细，全是经过几十年的运营，处理过无数次的风险事件，交了无数次的学费以后凝结成的心血，它的价值，不是用金钱可以衡量的。”大家保险集团拟任董事长何肖锋近日在接受央视网采访时曾举例说明养老服务问题。标准化、专业化的养老服务，是养老机构“软实力”的核心体现。据悉，大家保险全资持有加拿大规模最大的连锁养老集团之一Retirement Concepts，已稳健运营32年，入住率接近95%，专业护理人员超过2700人，积累了丰富的服务和管理经验，拥有一整套国际领先水准、自有知识产权的养老运营标准化体系。每一天，这2700名护理人员都要通过信息化系统自动分配执行照护任务，给院内老人提供不同等级的护理服务。为解决养老服务标准化困境，借鉴国际先进经验，破解养老升级难题，大家保险集团正在全链条引进和本土化移植国际领先的养老运营标准化体系，从护理、运营、医疗和信息化四个方面，着力打造养老服务能力。

何肖锋表示，接下来大家保险集团还会针对居家养老、社区养老、机构养老等不同需求的客户定制化养老服务方案及专属保险产品，比如价格更为亲民的日托、临托、上门护理服务，让更多的家庭享受到高品质的养老服务，破解“黑发人”养老升级难题。

(责编：李都也(实习生)、李栋)