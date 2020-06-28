城心养老是更能满足需求的养老模式

陶渊明笔下“采菊东篱下，悠然见南山”的这种寄情山水、归隐山林的养老生活一直是很多人心目中理想的养老生活模式。然而，年初爆发的新冠疫情，让这种田园牧歌式的养老梦想破灭了。

生病了怎么办？紧急情况下谁来照顾老人？远郊养老有没有充足的生活资源、医疗资源？这些现实问题，再次向人们明确传达了一个信息，在现代社会，临近医疗资源，亲近子女亲朋，不脱离熟悉生活圈的“城心养老”模式才是更契合中国老人文化心理的选择。

大家保险集团近期发布的《2020中国家庭保险需求调查报告》显示，近七成人群愿意采购市场化养老服务,其中选择“在城区的养老机构养老,与原居住地/子女距离较近”的占比最高,达到24.5%,选择“在家养老,采购上门护理及日常养老服务”的其次,占比23.1%,反映出中国老人家庭观念强烈,依赖熟悉环境的养老心理。

当你老了，究竟如何养老？

目前的养老行业布局，在老年人群最为密集、养老需求最集中、消费能力最强的核心城区, 高品质养老服务供给十分稀缺，硬件品质高、医养结合好、护理服务好的城区养老机构并不多见，原先按照“一张床、三顿饭”标准建设的养老机构已远不能满足养老消费升级的需求。与此同时，尽管城郊高品质的养老机构数量逐年增加，但护理功能相对较弱，医疗配套不够健全，老人遇到急诊、重症，还得到市区求医。这种供需错位不仅体现在机构养老，在居家养老领域也同样存在，疫情防控期间尤为显著。在城区内，小区嵌入式护理服务机构较少，且上门护理人员多以家政人员为主，缺乏专业护理技能，无法满足老人的护理需求。疫情期间小区封闭管理，服务断档现象更加凸显。

养老服务是夕阳红照亮的朝阳产业

在席卷全球的人口老龄化大潮中，中国首当其冲，成为老年人口数量最多，老龄化速度最快，应对人口老龄化任务最重的国家。根据中国发展研究基金会近期发布的《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》，自2000年迈入老龄化社会之后，我国人口老龄化程度持续加深。报告预测到2022年左右，中国65岁以上人口将占到总人口的14%，正式进入老龄社会。这一过程仅用了约22年，速度快于最早进入老龄社会的法国和瑞典，这两国分别用了115年和85年实现向老龄社会的转变，也快于其他主要的发达国家。

党的十九大将“实施健康中国战略”纳入国家整体发展战略统筹推进，高度重视并支持养老产业发展，鼓励医养融合；2019年政府工作报告中多次提到对养老产业的建设要求，各级政府持续出台养老产业的利好政策，为行业健康有序发展创造了良好的外部条件；2019年11月，中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，将应对人口老龄化摆到更重要位置，未来一方面将释放健康、养老产业的增长潜力，另一方面通过积极应对老龄化，保持经济持续健康发展，维护国家安全和社会和谐稳定。

让养老实现“一碗汤的距离”

为解决养老行业面临的突出矛盾、满足养老市场的迫切需求。大家保险集团聚焦“城心养老”和“服务型养老”，将养老作为大家保险回归保险保障、促进民生福祉的使命型业务。据了解，大家保险将深耕养老产业，重点布局城市核心区，以核心城区高品质养老设施为依托，以国际领先的养老运营及服务能力为支撑，打造集“养老服务+医疗服务+金融保险服务”为一体的“城心养老”新模式，形成一站式的养老生活解决方案，以品质服务助力保险行业升级。

近期，大家保险集团已在北京市三环内核心区域完成三家高品质CCRC养老社区的布局，首个社区嵌入式护理小站也在建设之中。大家保险集团相关板块负责人介绍，“我们在探索一种更契合中国长者养老需求及文化心理的养老方式。老人既能享受高品质的养老服务，又不需要舍近求远、脱离原先熟悉的居住环境和子女亲朋，真正在“一碗汤的距离”内实现了老有所养。

该负责人介绍，大家保险将聚焦城市核心区，建设更侧重专业护理功能的养老服务体系。在服务布局上，有两个主要方向：一是规模较大、功能更全的高品质养老社区，二是社区嵌入式护理小站，二者互为补充，满足不同年龄段老人的需求。养老社区以紧邻三甲、医养结合为特色，为全龄段老人提供从独立生活、辅助生活到专业护理的一站式养老服务。护理小站是养老机构的延伸，就像毛细血管遍布城市、深入社区，为尚能自理，但又需要一定照护的居家老人提供上门护理及日托、全托服务。护理小站和养老社区相结合，贯穿老人退休后的整个老年生命周期。

据悉，大家保险集团全资持有加拿大规模最大的连锁养老集团之一Retirement Concepts,在温哥华等地拥有23家位于城区的养老社区,养老房间数量接近4000间, 专业护理人员超过2700名，稳健运营32年,平均入住率近95%,更拥有一套国际化水准、自有知识产权的养老运营标准化体系，这将成为大家保险集团提升养老服务运营“软实力”的核心资源禀赋。

大家保险集团拟任董事长何肖锋表示，“秉承回归保险保障的初心，大家保险将把布局养老产业作为公司的一个重点突破方向，着力打造服务型养老，我们将整合优质物业、医疗资源，强化医养结合特性，依托城心养老业态，打造与国际接轨、国内领先的高品质运营服务能力，最终实现大家保险养老运营的品牌和服务输出。”

“当我老了，我有‘大家’”。贴近人间烟火，安享天伦之乐，这才是现代社会理想的养老生活。

(责编：李都也(实习生)、李栋)