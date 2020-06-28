原标题：青岛：党建统领，建设美丽宜居新农村

青岛日报2020年6月28日1版

党建统领，建设美丽宜居新农村

——我市以村级组织建设促进乡村结构调整述评

□青岛日报／青岛观／青报网记者 王凯

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好“三农”工作的总抓手。

2018年3月，习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议山东代表团审议时指出，农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。要深刻认识乡村振兴战略的重要性和必要性，扎扎实实把乡村振兴战略实施好。要推动乡村组织振兴，打造千千万万个坚强的农村基层党组织，培养千千万万名优秀的农村基层党组织书记，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，确保乡村社会充满活力、安定有序。

同年6月，习近平总书记视察山东，对山东提出具体要求——打造乡村振兴的齐鲁样板。总书记强调，要加强基层党组织建设，选好配强党组织带头人，发挥好基层党组织战斗堡垒作用，为乡村振兴提供组织保证。

组织强则乡村强，组织弱则乡村衰。实施乡村振兴战略，实现“农业强、农村美、农民富”，必须着力推进组织振兴。青岛以组织振兴统领乡村全面振兴，主动担当作为，积极探索创新，坚持抓镇促村、全域提升、融合发展，优化农村基层党组织体系，构建以农村基层党组织统领的工作体系，探索了一条新时代农村基层党建工作新路子。

党建统领，建强基层党组织战斗堡垒

当前，村庄规模小、数量多、分布散、空心率高是青岛农村面临的普遍问题，村庄后继无人、治理乏力等问题日益凸显。面对新形势、新矛盾，如何改变现状，推进乡村有效治理？

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》明确乡村振兴的基本原则，第一条就是坚持党管农村工作。毫不动摇地坚持和加强党对农村工作的领导，健全党管农村工作领导体制机制和党内法规，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，为乡村振兴提供坚强有力的政治保障。

1990年8月，中组部等五部委联合在莱西召开全国村级组织建设工作座谈会，总结和推广“莱西经验”，从理论、政策和制度上，确立了以党支部为领导核心的村级组织建设工作格局。为扎实推进乡村振兴，莱西市深入挖掘“莱西会议”新时代内涵，进一步加强和巩固党对农村工作的领导，充分发挥好党组织在农村改革发展中的引领作用，构建了以农村基层党组织统领发展融合、治理融合、服务融合的新工作体系。

莱西市马连庄镇小屯村只有28户人家，近年来45岁以下人口大都外出务工，党员数量一直上不去，如今只剩两三名老党员留守，活力明显不足。2019年，马连庄镇党委对组织架构重新调整，将小屯村同周边高家草泊村、吕家草泊村等10个村全部依法撤销，组成草泊新村，所有村庄、群团、非公有制企业等基层单位党组织，全部划归新村党委直接管理或双重管理。

据介绍，草泊新村党委下设组织管理、产业发展等5个专业党支部，原来的各个村党支部全部改成网格党支部领导下的党小组。并根据党员不同特点，将党员组织关系分别转到不同的党支部，打破了原来的行政界限和壁垒，形成了“镇党委—村（新村）党组织—网格党组织—党员中心户”这一新的组织体系。

通过组织体系重构，村多、村小、村散、村弱等问题得到有效解决，农村带头人和党员队伍后继乏人的问题迎刃而解。过去村庄选带头人是“矬子里面拔将军”，现在五六个村选一个带头人成了“将军里面挑统帅”。

由于葡萄种得好、卖得价格高，莱西市沽河街道前我乐村大棚葡萄种植能手李少勇高票当选新村党支部书记，带领前我乐村、后我乐村、埠下村三个村庄村民抱团发展葡萄产业。“以前我们一个小村，葡萄种得再好也是‘在鸡窝子里转’，现在能在更大范围内整合资源、抱团发展。”成为村党支部书记后，李少勇干劲十足。

搭建平台，整合资源激活发展潜能

抓住了党建统领这个“牛鼻子”，乡村振兴的体制机制得以理顺，逐渐形成整合各类资源、激活发展潜能的平台。组织振兴之后，产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴有了坚实保障。

胶州市洋河镇构建乡村振兴共同体的做法，与莱西市异曲同工。去年以来，洋河镇牢牢抓住组织统领这个关键，构建起“新村党委＋集体经济合作联社＋平台公司＋综合体”的乡村振兴共同体，推动了产业链、利益链、治理链“三链”融合。

土地资源是乡村振兴最重要的动力源。洋河镇从清查整合土地资源入手，深化农村产权制度改革，让“党支部＋集体经济合作社”扛旗，发起资源整合攻坚战，摸清了村集体家底。目前全镇已完成26个村的“三清”工作，清理增加土地1万多亩、荒山700多亩、水库350多亩，全部归村集体所有。

以土地规模化经营为导向，该镇探索形成“党委统筹、社区联动、村庄操作”三级互动模式，建立了统一的土地流转市场，土地流转价格从过去的500元／亩增长到1000元／亩。据介绍，洋河镇全镇土地流转比重达到84％，仅此一项就带动村集体收入从786万元增长到2300万元，增长近3倍。

乡村要振兴，产业兴旺是前提。基层党组织的统领作用，为农业农村融合发展注入了源头活水，把农民组织起来、资源整合起来、产业发展起来，实现资源变资产、资金变股金、村民变股民，“闲资源”变成了“活资本”。土地、资本、劳动力、技术等生产要素的自由流动和科学配置，全面提升了乡村的产业创新力、竞争力和效率，培育了乡村发展的新动能，也为更多资源的涌入提供了条件。

青岛西海岸新区藏马镇，正在建设一个规划面积32平方公里的田园综合体，涉及15个村庄、3313户、9741名村民。传统农业区转变成影视文旅综合产业区，传统农民转变成现代产业工人，传统村庄转变成现代化农村社区……“国企主导＋大项目带动”，让这个之前的贫困山区发生了翻天覆地的变化。

据介绍，西海岸新区发挥国企作用，撬动社会资本有序参与乡村振兴，藏南镇已引进融创、佳诺华、双星国际等一批市场经营主体，总投资200亿元的12个项目集中开工建设，千禧谷、丹溪温泉等10多个旅游项目运营建成。

为进一步增强党建统领的效果，去年，青岛面向全市遴选200名村党组织书记，激励干部到农村任职，其中甚至包括正局级干部。这些干部深入田间地头，和当地干部群众上下一心，将农村基层党组织作为纽带，搭建起全力推进乡村振兴的资源聚合平台。

脱贫攻坚，完善基层治理体系

2020年，是全面建成小康社会的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。打好脱贫攻坚战，是实施乡村振兴战略的优先任务。以党建统领乡村全面振兴，青岛农业农村现代化步伐不断提速，农民生活水平日益提高，为全面打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。

莱西市店埠镇10万亩耕地半数种植胡萝卜，当地农业龙头企业青岛有田农业公司被纳入镇党委议事会平台，企业党支部面向全镇为789户低保户和150户建档立卡贫困户免费提供蔬菜种苗和技术培训，扶持他们发展蔬菜种植，助力贫困户全部脱贫。青岛九联集团与所在后庄扶村成立联合党委，推出“村企合一”的党建工作新模式，九联集团有什么困难，村里全力以赴支持，发展壮大后的企业先后投资1亿多元，反哺后庄扶村各类建设，形成了村企互助的良性循环。

河头店镇位于莱西市东北部，是典型的农业大镇，2018年实现财政收入4402万元，是莱西市四个经济薄弱镇之一。然而，就在镇驻地以南两公里处，一个建有20个楼座的现代化城镇社区——龙泉湖社区拔地而起，泥湾头村、高格庄村近1500人已入住社区新居。居民从农民变为工人，就近到青岛盛世牧业养殖园区、祥泰农业产业园区、沁楠香花卉观光园等配套园区工作，收入比之前更高。

变分散居住为集中居住，形成土地规模效应，更好嵌入产业发展链条，成为青岛很多农民脱贫致富的新途径。由此带来的，还有农村基层治理水平的提升。

推进基层治理融合，离不开行政资源的下放集聚。过去，镇街党（工）委“无力感”很明显，责大权小，存在“小马拉大车”的问题。以党建为统领，青岛将更多管理权限下放到镇街及新型社区，以更低的成本达到了更好的治理效果，打通了服务群众“最后一公里”。

一些基层党组织还有意识地培育扶持社会化、市场化服务组织，在党委政府难以涉及的领域，补上农村公共服务的短板。西海岸新区琅琊镇丁石洼社区强化党组织统领作用，成立社区农业生产社会化服务小组，逐步建立起统一农业投入品购买、统一浇灌、统一耕地等“七统一”公共服务体系，走出了一条整合农村服务资源，实现村民生活富裕的农业社会化服务发展之路。

乡村振兴，治理有效是基础。当前，一个党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，正在青岛大地上逐渐建立健全；一幅“产业兴、生态美、农民富”的美丽画卷，也正在青岛大地上书写铺展；青岛正在努力为打造乡村振兴的齐鲁样板贡献着自己的力量！

(责编：夏晓伦、毕磊)