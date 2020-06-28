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以技术能力开放为先 京东入围BCG全球创新企业榜

2020年06月28日15:45  来源：海外网
 
原标题：以技术能力开放为先 京东入围BCG全球创新企业榜

　　从2005年起，波士顿咨询公司（BCG）每年都会发布“全球最具创新力企业50强”，今年，首次有5家中国企业上榜，为该榜单发布15年来中国企业上榜最多的一次，值得注意的是，从2017年启动技术能力开放的京东，今年也成功入围榜单。

　　每年，波士顿咨询公司会对全球1500多名企业高管进行问卷反馈和投票，评选出“全球最具创新力企业50强”，今年上榜的5家中国企业当中，京东成为首次上榜企业。

　　京东的上榜与其在过去三年来持续推进的技术创新不无关系，自2017年初提出全面向技术转型以来，京东在过去三年来用于技术研发的投入超过330亿元，研发体系的员工数突破1.8万人，硕士及以上学历人才引入占比超80%，专利申请量超过3651件。

　　今后，随着京东将自身的技术能力从一体化走向一体化的开放，技术已经不再是作为京东的保持竞争优势的源泉，而是逐步走向组件化、产品化、平台化、生态化，推动中国零售业及健康、工业品等多个产业的协同创新。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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