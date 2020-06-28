宜昌三峡机场项目建设进入快车道

近日，中建一局三公司建设的湖北宜昌三峡机场项目T2航站楼北半区第一根工程桩顺利浇筑完成，标志着该项目建设进入快车道。

项目自开工以来，克服了新冠疫情带来的人员、物资不足及高温多雨天气的影响，全体员工一手防疫情、一手稳生产，集中资源，快速推进，在此前已完成南半区部分桩基的情况下，顺利完成了北半区的第一根工程桩浇筑，为项目顺利推进和后期圆满履约奠定了良好基础。

宜昌三峡机场寓意“山水天城，有凤来宜”，整体呈现凤凰展翅的美好形态，是鄂西、渝东地区最大的国际门户机场，已开通58条国内航线和国际包机航线，年旅客吞吐量295万人次。

中建一局三公司承建的湖北宜昌三峡机场项目T2航站楼和游客服务中心项目，建筑面积4.9万平方米，是宜昌重点不停航机场扩建工程，建成后将成为湖北首个支线国际机场，为宜昌产业转型升级增添新的动力，依托口岸区位优势、通关便利化条件和低成本物流服务，将有效带动旅游、进出口贸易、电子商务、仓储物流等现代服务业快速发展。（文/谢国东 王卓 图/苗娜）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)