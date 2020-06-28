莆炎高速三明段文笔山1号隧道举办隧道坍塌应急救援演练

6月23日，为深入开展2020年全国“安全生产月”活动，福建省相关部门在中铁十四局三公司承建的莆炎高速公路三明段YA16合同段文笔山1号隧道成功举办隧道坍塌应急救援演练。据了解，莆炎高速公路三明段全长236.95公里，三明境内项目路线起于三明市和福州市交界山头顶，顺接莆炎高速永泰梧桐至尤溪中仙段(福州市境)终点，途经尤溪县、大田县、三元区、明溪县、宁化县、建宁县，终于建泰高速公路相交的金饶山枢纽互通，设计时速100公里。

此次演练由福建省交通运输厅、福建省应急管理厅、福建省高速公路建设总指挥部、三明市人民政府主办;由三明市应急管理局、大田县人民政府、三明市交通建设发展集团有限公司、三明莆炎高速公路有限责任公司、福建省交通建设工程监理咨询有限公司、中铁十四局集团第三工程有限公司承办，约200名嘉宾和参演人员参加演练。

演练现场

演练模拟，因连续阴雨对浅埋段山体不断冲刷，导致文笔山1号隧道右线距掌子面20米处发生关门式坍塌，2名掌子面作业人员被困。

项目部立即启动救援预案，现场指挥部根据现场条件和围岩情况，确定救援方案。首先使用多功能救援钻机在塌方体右侧打通直径约10厘米生命通道，输送氧气和食物，同时用隧道液压顶管救援设备在左侧打通一条直径约1米的逃生通道。

演练中，各小组分工合作，隧道智能监控系统中的人员精确定位、语音呼叫、洞内监控、气体监测等系统充分发挥作用，确保了救援的科学进行。经过22小时的紧急救援，被困人员被全部救出，演练结束。

福建省交通运输厅党组成员、副厅长王增贤表示，下一步要进一步提高思想认识，全面抓好安全生产专项整治三年行动，全面总结提升交通建设工程应急处置能力，进一步落实防汛防台职责。

文笔山1号隧道全长4.7公里，双向六车道。隧道围岩岩层软弱、破碎，稳定性差。洞身地下水发育，洞顶完整中风化岩厚度较薄，施工中易产生突水、突泥等风险，最大埋深648米，不同等级围岩交错分布，在隧道施工中极具代表性。

中铁十四局三公司建设者通过“机械化减人”，降低隧道施工风险，避免因施工造成重大安全事故。在隧道掌子面施工中采用三臂凿岩台车进行钻孔，立架作业采用多功能拱架安装台车，喷锚作业采用湿喷机作业，仰拱作业采用液压仰拱栈桥实现连续化作业，向现代化隧道施工迈出坚实的一步。(赵立宝 王杨)

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