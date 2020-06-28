探探6年大数据：全球用户超3.6亿，90后占比近80%

随着互联网技术的迭代发展，越来越多的年轻人将线上社交平台作为拓展朋友圈的重要途径。日前，社交平台探探首次公布上线6年来的大数据信息，自2014年成立至今，探探全球用户数已超过3.6亿人，帮助用户实现“互相喜欢”匹配数量逾151亿次；其中，90后用户占据总用户比例近80%，成为主力用户群。作为头部社交平台，探探在为用户搭建社交桥梁的同时，已成为众多年轻人手机中的必备APP之一。

6年匹配151亿次，90后用户成主力人群

截止目前，探探全球总用户数已达3.6亿，其中90年后出生的用户占比近80%，成为绝对主力用户群。自2014年诞生至今，探探用户“互相喜欢”实现匹配的数量达151亿次，相当于平均每位用户成功匹配41次以上，探探无疑已成为助力年轻人打破固有圈层、拓展人际圈的重要工具。

据此次探探六周年数据显示，2020探探平台上男性右滑比例为60.8%，女性用户右滑比例较往年提升至11.6%；同时，探探上最受欢迎前100名男性用户和女性用户收获的“喜欢”数均值分别为11万和67万，女性受欢迎程度大约是男性的六倍。可见，从女性角度设计产品的思维模式及对女性用户的保护机制，使得探探上的女性用户明显被偏爱。

放心“右滑”愉快聊，2020年用户活跃度明显攀升

对社交平台而言，用户活跃度及粘性成为重要关注点。据探探6周年数据显示，6年期间，用户总上传照片数量超11亿张，而2020年平均每天就新增超100万张，达到6年均值的2倍。不仅如此，2020年探探上的聊天数量、同时在线人数，特别是女性“右滑”比例都有明显增加。由此可见，探探用户的活跃度在今年上半年增速明显。

在本次公布的平台数据中，特别指出活跃用户真实头像比例已超过60%。据了解，“真实头像认证”是探探认证中心的重要功能，通过人脸识别AI技术对照片和真人面部信息进行比对，确认用户上传的照片确为本人。通过真实头像认证的用户在昵称和照片上都会有醒目的蓝色V标志，表明其诚信度较高，可以放心“右滑”。基于此，“真实头像认证”功能的推及，也是带动用户活跃度攀升的原因之一。

同时，探探用户的地域分布仍旧以一、二线城市居多，北京、深圳、上海、成都及重庆的用户占比位列前五，而北京、成都、重庆、上海和深圳位居探探用户中最能聊天的前列；其中，从事IT/互联网/通信、金融、文化/艺术的探探用户占比位居榜单前三位，高效繁忙生活节奏反而激发了更深层次的社交需求。

“发现”页解锁附近动态，社区化氛围逐步形成

经过6年的发展，探探的产品形态也出现了新的进化。在颇具特色的“左滑右滑”方式之外，“发现”选项卡的出现让探探的玩法更加开放，也给用户提供了更多展示和分享生活的机会。据了解，探探上线的“发现”功能依然基于附近位置呈现，更易将线上与线下的社交网络彼此衔接；此外，用户在“发现”页面互为关注后也可实现配对，进而开启聊天模式，这则为拓展社交关系提供了多样化的途径，有助于用户高效建立社交关联。

(责编：李都也(实习生)、李栋)