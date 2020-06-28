电商每周热点：农商互联不断深入 端午节拉动电商消费市场

人民网北京6月28日电（记者毕磊） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：随着互联网持续在农村大面积普及，农村电商也成为各地政府和电商企业谋求新一轮发展和转型的新动能。商务部将举办全国农商互联助农直播带货大赛，充分发挥直播电商在拓宽农产品上行渠道和打造消费新场景方面的作用，推动农商互联不断深入。端午假期线下消费复苏升温，线上消费潜力也得到进一步释放。假期期间全国快递业务量同比增长超四成，国内旅游收入已超越清明小长假三天总和。端午节对于电商消费的拉动效应显著，三四线城市销售金额同比增长超10倍。

（成都：端午小长假 市民钟情近郊游）

1. 商务部：将举办全国农商互联助农直播带货大赛

6月27日，商务部流通产业促进中心发布《关于举办全国农商互联助农直播带货大赛的通知》，定于2020全国农商互联暨精准扶贫产销对接大会期间，举办全国农商互联助农直播带货大赛，大赛时间为2020年7—10月，主题为“我为家乡代言 助力脱贫攻坚”。大赛分为短视频大赛、直播带货大赛、公益扶贫现场直播带货行动。

2. 国内首部《网络直播营销行为规范》7月1日起实施

6月24日，中国广告协会发布的国内首份《网络直播营销行为规范》（下文简称“《规范》”）将从7月1日起实施。这也是国内首份关于直播电商的专业规范。该《规范》对直播电商中的各类角色、行为都作了全面的定义和规范。《规范》规定，网络直播营销主体不得利用刷单、炒信等流量造假方式虚构或篡改交易数据和用户评价；不得进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

3. 国家邮政局：端午假期全国快递业务量同比增长超四成

6月28日消息，国家邮政局监测数据显示，端午节假期（6月25日至27日），邮政快递全行业共揽收快递包裹6.07亿件，同比增长45.38%，投递快递包裹6.51亿件，同比增长47.68%。今年端午期间，各地采用线上带游带货、线下线上结合的方式，丰富端午文旅和农产品销售市场，通过网络现场直播、发放电子消费券等方式，提振消费信心。

4. 京东到家发布《端午节消费趋势报告》

京东到家发布《端午节消费趋势报告》（以下简称《报告》）。通过对端午前夕（6月8日-6月22日）平台消费大数据的综合分析发现，端午节对于消费的拉动效应显著，一二线城市仍是即时消费的主战场，消费报告显示，端午节前夕，北京、深圳、广州、重庆、成都成为平台上消费热度最高的5个城市。但随着“1小时购物”消费方式快速下沉，三四线城市的即时消费潜力也在得到释放，销售金额同比增长超10倍。

5. 携程：端午前两日国内旅游收入达96.6亿元

6月28日消息，携程6月27日发布《2020端午旅游市场大数据报告》，数据显示，端午小长假旅游市场的高峰出现在第二天，全国接待国内游客1980.1万人次，实现国内旅游收入51.9亿元。小长假前两日，全国累计接待国内游客3707.7万人次，累计实现国内旅游收入96.6亿元，国内旅游收入已超越清明小长假三天总和。

6. 邮储银行推出“邮储食堂星U会”直播平台

邮储银行全新打造的“邮储食堂星U会”直播平台日前在苏州市分行开发完成，即将正式面向外部客户推出直播服务。“邮储食堂星U会”同时支持PC端视频直播和手机端直播，具备签到、带货、抽奖、互动聊天、礼物打赏等功能，可同时支撑百万级并发，并采用数据加密技术，充分保障客户的信息安全。

7. 交通运输部：全年降低物流成本1300亿元以上

日前，国务院办公厅转发国家发改委、交通运输部《关于进一步降低物流成本的实施意见》提出，降低公路通行成本、降低铁路航空货运收费等减税降费措施。交通运输部副部长戴东昌表示，“通过优化政务办事流程，深入推进交通运输物流简证减费、提质增效，预计今年全年降低物流成本1300亿元以上。”当前，一系列减税降费政策已经出台，正在各地落实见效。

8. 快手直播电商总部项目落户四川成都

6月24日，快手科技与成都高新技术产业开发区管理委员会，共同召开“快手直播电商总部项目”落户成都的线上云签约仪式。快手科技在仪式上宣布，将投资30亿元用以建设位于新川创新科技园AI创新中心的快手电商总部。双方将以共同发展和长期合作为目标，建立全方位合作关系。

9. 海南举行电商直播促消费活动 带动销售额超14亿元

6月28日消息，于6月举行的海南省“6·18”电子商务大型直播促消费活动，受到消费者的欢迎。此次活动为食品类商品直播，在为期18天的活动期间，共计售出120万单商品，销售额超过1.1亿元，累计观看直播人数超过400万人次，带动淘宝、天猫海南全品类销售额超过14亿元。

【媒体观察】

1. 中国青年报：只追求主播效应 直播带货难免“翻车”

直播带货能快速发展，离不开电商平台运作。然而，为抢市场，吸引带货主播、产品品牌入驻，不免有平台在监管上睁只眼闭只眼。整治直播带货乱象，平台要主动作为。

2. 北京青年报：直播带货亟须引入专业打假

虚构出来的繁华，禁不起风吹雨打，虚假流量会把直播带到沟里。最可怕的是，行业自身被虚假流量绑架，陷入其中不能自拔。直播带货亟须引入专业打假，在此基础上，建立和完善公平、公正、安全的网络空间环境，通过全空间、全平台、全产业链的综合治理，实现线上线下监管的无缝连接。

3. 法制日报：电商平台“二选一”合法性存争议企业市场支配地位认定待细化 如何重塑电商领域竞争规则

要适当明确那些存在明显相对优势地位的互联网企业滥用其优势地位对交易相对方实施差别待遇，且没有正当理由、违背诚信原则和公认的商业道德的违法性，这对于维护良好的互联网市场竞争秩序具有积极意义。

(责编：毕磊、夏晓伦)