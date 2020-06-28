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国内成品油价格年内首次上调 加满一箱油将多花4.5元

2020年06月28日17:07  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京6月28日电（记者毕磊）今天下午，国家发改委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2020年6月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高120元和110元。

　　全国平均来看，92号汽油每升上调0.09元，95号汽油每升上调0.10元，0号柴油每升上调0.09元。

　　以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花4.5元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用增加6.3-7.2元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一千公里，燃油费用减少36元左右。本次调价对于私家车主和物流企业来说成本增加相对较小。本轮调价后，全国大多数地区车柴价格5.59-5.69元/升左右，92#汽油零售限价在5.49-5.59元/升。此次调价会使私家车主用油成本小幅增加。

　　今年的调价窗口总共出现过12次，3次下调、8次搁浅、1次上调，截至本次调价，汽柴油价格累计每吨下调了1730元和1670元。

　　据隆众资讯分析，本次汽柴油零售价格小幅上涨，是自3月17日后首次调价，对国内成品油市场利好支撑。目前主营炼厂及山东独立炼厂开工均处高位，尤其山东独立炼厂开工率已达历史高位；整体资源供应继续呈增长趋势。目前汽油处需求传统旺季，并且近期主营单位外采成本高企，后续汽油仍有探涨趋势。而柴油处需求淡季，并且后续市场资源充足，柴油将回归理性，探涨动力不足。下一轮调价周期来临之前（下一轮调价窗口将于2020年7月10日24时开启），预计国内成品油市场延续汽强柴弱为主。

 

 

(责编：毕磊、夏晓伦)
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