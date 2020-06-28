国内成品油价格年内首次上调 加满一箱油将多花4.5元

人民网北京6月28日电（记者毕磊）今天下午，国家发改委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2020年6月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高120元和110元。
全国平均来看，92号汽油每升上调0.09元，95号汽油每升上调0.10元，0号柴油每升上调0.09元。
以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花4.5元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用增加6.3-7.2元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一千公里，燃油费用减少36元左右。本次调价对于私家车主和物流企业来说成本增加相对较小。本轮调价后，全国大多数地区车柴价格5.59-5.69元/升左右，92#汽油零售限价在5.49-5.59元/升。此次调价会使私家车主用油成本小幅增加。
今年的调价窗口总共出现过12次，3次下调、8次搁浅、1次上调，截至本次调价，汽柴油价格累计每吨下调了1730元和1670元。
据隆众资讯分析，本次汽柴油零售价格小幅上涨，是自3月17日后首次调价，对国内成品油市场利好支撑。目前主营炼厂及山东独立炼厂开工均处高位，尤其山东独立炼厂开工率已达历史高位；整体资源供应继续呈增长趋势。目前汽油处需求传统旺季，并且近期主营单位外采成本高企，后续汽油仍有探涨趋势。而柴油处需求淡季，并且后续市场资源充足，柴油将回归理性，探涨动力不足。下一轮调价周期来临之前（下一轮调价窗口将于2020年7月10日24时开启），预计国内成品油市场延续汽强柴弱为主。
新业态发力 新消费升级(新数据 新看点) 凌晨4时，山东烟台市的苏宁物流快递分拨中心已是一片繁忙，流水线快速运转，工作人员将分拣好的包裹打包，放在即将前往12个一级网点的运输班车上，通过二次分拣、装车运输到200多个乡镇服务网点。 “线上需求十分活跃，5月份我们的业务量…【详细】
煤炭消费比重今年降至57.5% 本报北京6月27日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日印发的《2020年能源工作指导意见》提出，2020年全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右。此外，非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右，新增电能替代电量1…【详细】
我国外债结构持续优化 本报北京6月27日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局近日发布数据显示，3月末，我国全口径外债余额为20946亿美元，较去年末增长373亿美元，增幅为1.8%。主要由银行货币与存款余额增长推动，体现为非居民机构存款和同业存放余额的增加。 …【详细】
新三板精选层公开发行进"读秒"阶段 精选层或7月中旬开板 自6月10日新三板首届挂牌委“开考”以来，截至6月25日已密集召开12场审议会议，通过24家精选层申报企业，跑出独有的“精选层速度”，让新三板精选层开板进入“读秒”阶段。 2019年10月，新三板全面深化改革启动，其中最让市场瞩…【详细】