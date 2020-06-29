5月工业企业利润同比增6%

本报北京6月28日电 （记者陆娅楠）国家统计局28日发布数据显示：5月份，随着复工复产深入推进，生产经营秩序逐步恢复，工业企业效益状况持续改善，全国规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元，利润增速由4月份同比下降4.3%转为增长6.0%，当月利润增速实现由负转正。
5月份，工业企业成本上升压力明显缓解。同时，工业品购进价格回落幅度明显超过出厂价格回落幅度，有利于增加企业盈利空间。在成本压力减缓、市场需求改善、相关扶持政策效果显现等多重有利因素作用下，石油加工、电力、化工、钢铁行业利润明显改善。（相关报道见第十版）
新业态发力 新消费升级(新数据 新看点) 凌晨4时，山东烟台市的苏宁物流快递分拨中心已是一片繁忙，流水线快速运转，工作人员将分拣好的包裹打包，放在即将前往12个一级网点的运输班车上，通过二次分拣、装车运输到200多个乡镇服务网点。 “线上需求十分活跃，5月份我们的业务量…【详细】
煤炭消费比重今年降至57.5% 本报北京6月27日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日印发的《2020年能源工作指导意见》提出，2020年全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右。此外，非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右，新增电能替代电量1…【详细】
我国外债结构持续优化 本报北京6月27日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局近日发布数据显示，3月末，我国全口径外债余额为20946亿美元，较去年末增长373亿美元，增幅为1.8%。主要由银行货币与存款余额增长推动，体现为非居民机构存款和同业存放余额的增加。 …【详细】
新三板精选层公开发行进"读秒"阶段 精选层或7月中旬开板 自6月10日新三板首届挂牌委“开考”以来，截至6月25日已密集召开12场审议会议，通过24家精选层申报企业，跑出独有的“精选层速度”，让新三板精选层开板进入“读秒”阶段。 2019年10月，新三板全面深化改革启动，其中最让市场瞩…【详细】