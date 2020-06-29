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5月工业企业利润同比增6%

2020年06月29日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月28日电  （记者陆娅楠）国家统计局28日发布数据显示：5月份，随着复工复产深入推进，生产经营秩序逐步恢复，工业企业效益状况持续改善，全国规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元，利润增速由4月份同比下降4.3%转为增长6.0%，当月利润增速实现由负转正。

　　5月份，工业企业成本上升压力明显缓解。同时，工业品购进价格回落幅度明显超过出厂价格回落幅度，有利于增加企业盈利空间。在成本压力减缓、市场需求改善、相关扶持政策效果显现等多重有利因素作用下，石油加工、电力、化工、钢铁行业利润明显改善。（相关报道见第十版）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月29日 01 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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