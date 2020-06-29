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重庆：智能化改造正成为制造业跨越式发展的新路径

专家现场打分 智能改造加分（经济聚焦·解码智能制造②）

本报记者  蒋云龙

2020年06月29日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　重庆市永川高新区凤凰湖产业园，长城汽车股份有限公司当地分公司焊装车间里，机器人正在焊接车身。
　　陈仕川摄（人民视觉）

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　　在重庆的制造行业，智能化正成为一个热词。去年，当地启动了两轮针对智能制造的评估，全市实施智能化改造项目1280个，工业技改投资占工业投资比重达到39%。

　　政府主动作为积极推广，企业自主选择有序推进，多方合力之下，越来越多的企业拥抱智能升级的新趋势，智能化改造正成为重庆制造业跨越式发展的新路径。

　　

　　这个机械车间，有啥不一样？

　　“乱成一团的网线没了。”重庆永川红江机械厂技术中心主任张鹏主动揭晓了谜底。6月中旬，厂里新建车间正在部署智能化设备，最大的变化就是实现了5G网络覆盖。“有线改无线，为工业生产带来了巨大改变。”张鹏介绍，自家工厂专攻高精度、多品种、小批量零部件生产。以5G网络连接生产设备，通过AI技术，让老设备的数据也能上网，信息传输更快，生产效率提升20%以上。

　　如今，在重庆，智能化改造正成为热词。除了企业的主动改造，重庆市也于去年启动了两轮针对智能制造的发展评估。企业自主申请后，政府聘请评估机构和专家，对企业进行现场全面评估。依据评估结果，专家组提出企业智能化改造方案，并出具统一格式的智能制造评估报告。根据报告，企业可自主选择智能制造服务商实施改造。

　　第三方的评估结果，企业会接受吗？改造的方案，他们认可吗？在推广智能化改造的过程中，当地还面临哪些阻碍和难题？记者前往重庆永川，对当地多家企业进行了调研。

　　专家进车间，现场打分有方向

　　去年7月，专家组来到重庆新泰机械有限责任公司的工厂调研，待了将近3天。“从采购、仓储到生产、运输，从车间管理到生产设备，他们把公司的各个环节都看了。”公司技术副总经理唐光进说，专家组看得细致，提问也切中要害，厂里人从一开始的怀疑，到渐渐服了气。

　　在离开之前的座谈会上，双方却又差点红了脸。

　　“40分，是他们评估后给出的得分。”唐光进说，看到分数，企业几个负责人脸上都不太好看。但等到耐着性子读完了报告，那些憋屈消失了。

　　建议都是真知灼见。唐光进说，比如，要通过数据联网，把车间所有加工设备系统联通，采集包括工人生产管理在内的数据。把二维码放到每一台机床上，通过物联网识别，再通过车间大屏幕实现生产线实时数据呈现，打造无纸化工厂。

　　与新泰机械相反，专家组在重庆永信科技有限公司，给出了80多的高分。公司总经理高坤旭谈起评估报告，赞不绝口。

　　“我们和业内专家有了一次充分交流的机会，对未来的发展趋势更加了然于胸。最重要的是，专家组和我们对未来走向的判断很一致，这缓解了我们的忐忑心态。”高坤旭说。

　　永信科技的产品是液晶面板，最薄的面板只有0.035毫米。“智能化改造让我们的技术水平得到较大提升，面板厚度越来越薄。在服务上，智能化改造也能让我们和客户迅速对接，大幅提高了现场管理水平。”高坤旭说。

　　企业不积极，政府动员有策略

　　有政府出资请专家上门评估，为企业发展指路，按说企业应该会很欢迎。

　　然而，在开展第一批智能制造评估工作的文件下发到企业之后，永川区经信委跟踪调查发现，愿意参加的企业数量居然是零。

　　为何企业不愿意参与？

　　“我们调查发现，有3种情况，一是不少制造业企业负责人对智能化改造不了解，有抵触心理。二是负责人了解智能化改造，但没意识到改造的含金量，参与度不高。三是企业经营比较困难，没有能力参与。”永川区经信委一名工作人员介绍。

　　于是，永川区经信委专门联系了相关企业的负责人，向他们介绍这项活动的内容，引导企业报名参与。

　　“企业自己请专家，也要花不少钱，现在政府免费提供机会，你们为什么不报名啊？至少，你们也有了一次和业内专家面对面交流的机会。”工作人员表示。

　　在了解免费评估的作用以后，企业积极性也就上来了。看到别家改造效果好，后面的企业也更踊跃了。动员之后，第一批有6家企业主动申请，第二批有10家。

　　当然，在很多业内人士看来，目前重庆乃至西南地区的制造业企业中，智能改造依然存在较大的难度。

　　“一方面，企业生产的产品种类多，大多是小批量生产，要建成数字工厂进行标准化生产难度较高。另一方面，同一车间里的设备可能来自不同供应商，想对来源复杂的设备进行统合改造升级，问题也比较多。针对这样的企业，更需要政府的支持和辅助。”一名业内人士认为。

　　效果看得见，助力企业抗风险

　　在对改造方案进行反复对比和研究之后，新泰机械开始实施智能化改造。今年春节前，采购的智能化设备基本到位，效果立竿见影。

　　以前一个机床配一个工人，现在一个工人能操作两台，所有机床通过生产编程统一操控，智能车间初具雏形。“评估报告里列出的智能化改造能带来的好处，经测算基本可以实现。”唐光进说，通过智能化管理，管理效率至少提升20%，加快生产销售的联动协同能够释放出2000多万元现金流。在永川，第一批享受免费评估的6家企业发挥了很好的示范效应，带动了全区1/3规上工业企业积极参与智能化改造，永川本地企业抗市场风险能力大为增强。

　　2019年至今，永川累计完成119个智能化改造项目，85%的电子企业分步实施“机器换人”“生产换线”“管理换脑”，企业信息化水平逐步提升。

　　“不改就会被淘汰。目前，重庆制造业企业的智能化水平和沿海地区有一定差距。近几年来，我们在智能化改造方面补贴增速很快。如果企业选用永川造设备进行改造，我们会加倍补贴。”永川区经信委相关负责人说，在永川，越来越多中小企业围绕智能化生产、管理等环节，加大技术改造投入力度。

　　为了转变制造业企业的观念，永川区还推出了一个培训班。“我们邀请业内专家来讲课，免费与辖区企业负责人分享。”永川区经信委相关负责人介绍。“这次真是没白来！”重庆华泰印务有限公司总经理林贤满刚刚参加完这一期的培训班，“做企业不仅需要实践，还需要理论来指导，之前一直找不到合适的学习渠道。这个班让我们能够更好把握企业未来的发展方向。”

　　2019年，重庆实施智能化改造项目1280个，建成数字化车间和智能工厂140个，工业技改投资占工业投资比重达到39%。今年，重庆还将深入推进智能制造，再实施1250个智能化改造项目，建设110个数字化车间和智能工厂，用大数据智能化为制造业赋能。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月29日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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