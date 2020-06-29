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生产经营秩序逐步恢复，工业企业效益持续改善

五月工业企业利润年内首增

2020年06月29日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月28日电  （记者陆娅楠）5月，随着复工复产深入推进，生产经营秩序逐步恢复，工业企业效益状况持续改善，全国规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元，利润增速由4月份同比下降4.3%转为增长6.0%，当月利润增速实现由负转正。

　　5月份工业企业利润增速由负转正，主要原因有四方面：

　　成本上升压力明显缓解。国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，5月规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.29元，同比增加0.21元，增加额比4月份明显减少1.00元，缓解了3、4月份以来单位成本大幅上升给企业经营带来的压力。

　　工业品价格变动增加企业盈利空间。5月份，工业生产者出厂价格同比下降3.7%，降幅比4月份扩大0.6个百分点。同时，工业生产者购进价格同比下降5.0%，降幅比4月份扩大1.2个百分点。“工业品购进价格回落幅度明显超过出厂价格回落幅度，有利于增加企业盈利空间。”朱虹说。

　　在成本压力减缓、市场需求改善、相关扶持政策效果显现等多重有利因素作用下，石油加工、电力、化工、钢铁行业利润明显改善。石油加工行业利润由4月份全行业亏损218.0亿元转为5月份盈利116.2亿元，同比增长8.9%。5月份，电力行业利润增长10.9%，4月份为下降15.7%；化工行业利润下降9.6%，降幅比4月份收窄19.7个百分点；钢铁行业利润下降50.5%，降幅收窄15.1个百分点。

　　此外，当月投资收益大幅增加也在一定程度上推动5月份利润明显改善。

　　除了利润增速明显提升，工业企业效益状况也继续改善。

　　企业盈利水平提高。5月份，规模以上工业企业营业收入利润率为6.82%，同比提高0.29个百分点，比4月份提高1.15个百分点。

　　企业亏损状况有所好转。5月末，规模以上工业企业亏损面比4月末下降2.7个百分点。5月份，亏损企业亏损额增亏幅度比4月份收窄11.0个百分点。

　　工业产成品库存压力有所缓解。5月末，规模以上工业企业产成品存货增速比4月末回落1.6个百分点；产成品存货周转天数为20.9天，比4月末减少0.8天。

　　朱虹表示，尽管5月份工业企业利润实现今年以来首次增长，但累计看，1—5月份利润同比下降19.3%，降幅依然较大。且疫情影响下市场需求依然偏弱，利润回升的持续性还需进一步观察。一方面，5月规模以上工业企业营业收入增速比4月份回落3.7个百分点，销售增速在放缓；另一方面，利润转好行业数量有所减少，在41个工业大类行业中有21个行业利润增速比4月份加快或降幅收窄，比4月份减少12个行业。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月29日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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