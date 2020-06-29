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变化的形式 不变的信心（记者手记）

2020年06月29日05:34  来源：人民网－人民日报
 

　　每天24小时展示商品、VR展位吸引眼球、直播团队热情推介、线上洽谈达成合作……在网上举办的第127届广交会上，参展商和采购商忙碌有序，达成了一笔笔新订单。在网上举办广交会，是特殊时期的创新举措，探索了国际贸易发展的新路子，向国际社会表明了中国扩大开放、努力维护国际产业链供应链安全的坚定决心。

　　今年以来，我国外贸发展面临前所未有的挑战。一方面，受疫情影响，国际市场需求减弱态势明显；另一方面，疫情导致航班、海运等国际物流受阻，造成外贸企业在手订单履约难、后续订单开拓难。此外，全球范围内保护性措施有增加趋势，也带来了更多不确定性。面对挑战，我国接连出台一系列稳外贸政策措施，效果正逐步显现。中国克服种种困难，把广交会搬到“云”上，不仅有助于我国外贸企业渡难关、保市场、保订单，也给全球外贸发展注入新动力。

　　透过“云”端广交会这个窗口，我们发现，我国外贸企业没有被困难吓倒，而是积极借助广交会平台，找商机、抢订单。他们不断提升国际市场竞争力，用更高品质、更多品类、更强品牌的产品，赢得更多国内外消费者的青睐。在他们看来，外贸虽然承压，但仍然充满机遇。中国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，在全球产业链、供应链中占据着重要地位。在国际市场上经风雨、见世面的中国企业，竞争力也今非昔比，这些都为稳外贸打下坚实基础。

　　千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。尽管面临诸多风险挑战，但只要我们加快落实各项外贸支持政策，精准帮扶企业积极开展对外贸易，全力保市场、保订单、保履约、降成本、防风险，就一定能稳住外贸外资基本盘，为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，完成全年经济社会发展目标任务作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月29日 18 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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