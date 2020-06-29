外国媒体看好中国经济发展前景

近期一系列宏观经济数据显示，随着复工复产、复商复市全面推进，中国经济运行延续回暖态势，积极因素日益增多，增长动能加速集聚，统筹推进疫情防控和经济社会发展成效继续显现。连日来，一些外国媒体纷纷发表文章，表示看好中国经济复苏和发展前景，相信持续回暖的中国经济将为全球经济恢复增添信心、注入动力。

“对中国经济逐步复苏的前景更加乐观”

国内消费持续升温，服务业生产指数实现正增长，高科技产业和社会领域投资增速转正，制造业采购经理指数等连续3个月保持临界点以上，数字经济等增长新动能不断增强……一系列明确而积极的信号说明，面对疫情冲击，中国有能力推动经济平稳健康可持续发展。

美国《华尔街日报》报道称，“中国国家统计局公布的最新经济数据令人鼓舞”。5月，中国消费者加速购买大件商品，制造业带动经济复苏明显。许多经济学家认为，中国经济复苏势头开始增强。牛津经济研究院驻香港经济学家高路易表示，得益于政策支持，预计中国经济将延续复苏态势。凯投宏观经济学家马丁·拉斯马森称将上调对中国经济增长的预期。

路透社报道称，在中国有效控制疫情后，其经济活动明显活跃起来。5月份的相关经济数据表明，中国经济正在复苏，令中国制造业投资和就业市场前景变得光明。

“我们正朝着一个相当广泛的消费复苏方向前进”，美国《财富》杂志引述马修斯亚洲基金投资策略师安迪·罗斯曼的分析指出，大宗商品销售反弹等数据表明，中国消费者有足够的消费能力，对未来消费也有足够的信心。

《财富》杂志的一篇文章指出，目前中国汽车制造业已全面恢复，有迹象显示市场正在恢复疫情前的购买水平。文章援引一家美国汽车业咨询公司首席执行官迈克尔·邓恩的分析称，中国快速恢复经济的能力，不仅为全球汽车制造商提供了在中国重获利润的机会，还可能助力中国汽车制造商加速全球布局进程。

马来西亚《星报》发表文章指出，得益于中国政府有力的政策支持，中国经济迎来强劲反弹。工业生产和制造业等相关经济指标已表明，中国经济正稳定复苏。

《日本经济新闻》报道称，中国大型制造业和建筑业复苏明显。瑞穗综合研究所主任研究员三浦祐介表示，中国生产、消费、投资等各个经济指标都在不断回归正常。

彭博社发表文章称，一份对经济学家发起的调查显示，经济学家上调了对本季度和2020年中国经济增长的预测，这表明专家们“对中国经济逐步复苏的前景更加乐观”。

“外国投资者对在华投资兴趣依然稳固”

外媒关注到，中国全面推进复工复产、复商复市，经济活力正在快速释放，给各国企业发展和经济恢复提供了重要机遇。

德国之声网站刊登中国问题专家弗兰克·泽林的文章称，中国美国商会的问卷调查显示，绝大多数受访美企不愿意撤离中国市场。中国民众的购买力几乎没有出现下降。泽林引用相关专业人士的话称，“在疫情防控取得重大战略成果后，中国正在引领全球经济复苏，这正是许多企业愿意继续在中国经营的主要原因。”

《华尔街日报》发表文章指出，今年4月中美双边贸易额攀升至近397亿美元，比上个月增长近43%。在疫情导致全球贸易整体低迷的背景下，这对美国农民和其他出口商来说是一大好消息。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，中国可能成为今明两年全球经济增长的主要引擎，希望美国公司能从中受益。

法国《回声报》网站报道称，“中国经济对全球经济增长具有重要作用，外国投资者对在华投资兴趣依然稳固。”中国市场的吸引力与消费需求旺盛相关，外国企业十分看好中国中等收入群体的增长。

泰国《经济基础报》发表文章表示，中国经济社会秩序加快恢复正常，对于与中国有密切合作的泰国出口企业来说是积极信号。产业链供应链恢复正常也将有利于从中国进口材料的泰国制造商。

“通过中国的在线平台推动商品出口，将有助于更多泰国特色商品进入中国市场，对于泰国经济复苏及未来持续发展十分有益。”泰国曼谷商业新闻网站的文章分析称，疫情在一定程度上带来了消费习惯的变化，中国消费者更加关注网上购物。泰国政府和企业应积极关注中国手机APP行业增长情况，利用电子商务平台增加泰国产品出口机会。

“中国经济持续增长至关重要”

在疫情对各国经济造成严重冲击的背景下，中国坚持进一步扩大开放，为外商投资提供更友好的营商环境，用实际行动践行对外开放承诺。

德国之声网站的文章称，过去一段时间，多家重要美资企业加大对中国市场投入。位于上海的特斯拉超级工厂在快速扩建中，福特公司不久前与比亚迪达成了供货协议，通用汽车宣布将与中国新能源科技企业宁德时代合作。文章认为，中国正在全力保持其市场对外资企业的吸引力，向在华外企提供复工复产、稳定供应链等方面的支持。《外商投资法》的实施旨在为外商投资营造更好的环境，这向外国企业尤其是科技领域企业展示了“中国市场的开放性”。

德国《世界报》刊文指出，中国是德国最重要的贸易伙伴之一，大众汽车集团的销售有近一半在中国市场，德国消费者也从中国商品中受益匪浅。德国商业银行的数据显示，德国股票达克斯指数包含的德国三十大企业中，有18%的销售额是在中国市场创造的。

《日本经济新闻》刊文介绍，今年4月丰田汽车在中国的生产量同比有所增加。丰田中国公司管理人员表示，目前疫情仍在全球蔓延，日本车企信任中国这个世界最大市场。文章说，中国各地积极致力于加快复工复产，外资企业也得到不少帮助。佳能（中国）有限公司董事长小泽秀树表示：“企业的成长与中国经济可持续发展分不开”。

“世界比以往任何时候都更需要中国”，美国《纽约时报》的文章报道了3家主要依靠中国市场的外国公司——澳大利亚龙虾捕捞企业、德国照明设备生产商和日本卫浴制造商，这些公司都没有减少在华业务的计划。文章引述高盛日本首席策略师凯希·松井的话说，世界是相互联系的，对世界上几乎所有主要经济体来说，“中国经济持续增长至关重要”。

（本报北京、华盛顿、东京、柏林、曼谷6月28日电 记者龚鸣、毕梦瀛、闫韫明、郑琪、刘军国、花放、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 03 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)