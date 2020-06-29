前5月用于实体经济的贷款累计增加超10万亿元 

数据来源：央行、银保监会

近段时间以来，新冠肺炎疫情给中小企业带来了严峻考验，各地各部门陆续推出一系列惠企举措。有关部门高度重视中小企业应对疫情、复工复产工作，并将主要措施梳理形成指引，包括加大财税支持力度、提高金融可获得性、畅通要素市场流通、支持复工稳岗、支持创新发展、推动参与国际市场等领域。本版今起推出系列报道，聚焦中小企业实际获得感，持续关注各地各部门帮助企业渡过难关的新举措新方法。

——编 者

金融是实体经济的血脉，资金是企业运行的“血液”，没有“血液”的中小企业寸步难行。金融支持措施如何帮助中小企业对冲疫情影响？企业融资困难是否缓解？记者采访了有关部门、企业和专家。

高效服务，对冲疫情影响

盛夏时节，江西遂川县高坪镇车下村扶贫车间，几台揉捻机、杀青机在忙碌。江西玖玢生态农业公司总经理郭久彬正指导员工赶制狗牯脑夏茶，妻子张冬梅则在电商站打包发货。

3个月前，客商不能如往年一般来采购，销量急剧萎缩。900多亩茶园的除草、施肥等都等着资金投入，生产不得不停滞。

“郭总，听说公司资金链有问题，我们行推出了一种低息农贷通贷款业务。”县邮储银行负责人孙咸彪拨通了郭久彬的电话。在银行信贷部与当地人民银行协同下，99万元贷款很快“落袋”，茶园生产迅速恢复。

好消息纷至沓来。最近，当地邮储银行联合县总工会，推出免息贷款，郭久彬第一时间又拿到30万元。

疫情使郭久彬这样的中小企业主面临挑战，但金融政策持续发力，又让他们心里更加有底。早在2月1日，央行就会同财政部、银保监会等部门出台30条金融支持政策措施，为疫情防控和经济社会发展做好准备。

总量上，通过3次降准、加大公开市场操作力度、增加再贷款再贴现等，超预期投放流动性。

价格上，引导公开市场逆回购操作利率、中期借贷便利（MLF）利率、贷款市场报价利率（LPR）分别下行。

结构上，运用3000亿元专项优惠再贷款、1.5万亿元普惠性再贷款再贴现、6000亿元新增政策性银行贷款额度，优先支持疫情防控重点医用物品和生活物资生产企业、受疫情影响较大的中小微企业和服务业企业等。

联动上，加强货币政策与财政政策、产业政策、金融监管政策的协调，对疫情防控重要医用物品和生活物资生产企业提供财政贴息，延长中小微企业贷款还本付息期限。

目前，这些举措成效显著：前5月，用于实体经济的人民币贷款累计增加10万多亿元，比去年同期多增2万多亿元。5月末，广义货币（M2）与社会融资规模增速分别为11.1%与12.5%，均明显高于去年。

“二季度以来，主要宏观经济指标呈现回升迹象。”央行行长易纲表示，展望下半年，货币政策还将保持流动性合理充裕，预计带动全年人民币贷款新增近20万亿元，社会融资规模增量将超30万亿元。

多措并举，提高金融可获得性

为加快企业复工复产进程，金融部门采取多种措施，促进金融资源更多流向实体经济，提高金融可获得性。

——共享大数据，协力缓解融资难。

“上游材料费要出，下游客户回款又比较慢，资金缺口越来越大。”杭州华威药业董事长华斌说，今年以来，上下游资金链双双吃紧，企业生产的资金越来越少。

5月上旬，农行杭州分行了解情况后与税务部门对接，依托银税互动机制，获取企业纳税信用评级等多项数据，完成1000万元信用贷款放贷审批，利率低至2.65%。“通过大数据判断企业财务状况、产能增长趋势等，为银行快速决策、精准放贷提供了依据。”农行杭州分行普惠金融事业部总经理郭新飞说。

依靠数据共享，银税互动为小微企业“贷”来生机活力。国家税务总局数据显示，仅一季度，全国就发放银税互动贷款75万笔，超2019年全年的一半。

——稳定产业链，打通复工复产堵点。

“网络供应链融资产品真是及时雨。”湖南均佳路面材料公司财务负责人彭苗介绍，去年与某大型集团签订了购销合同，疫情影响了尾款结算，账款回笼遇阻。一筹莫展之际，在建行线上平台申请了供应链融资产品，“不到1小时，250万元贷款就进账了。”

“现代产业链上下游、产供销、大中小企业环环相扣。现在，有的上下游企业生产、销售受阻，资金链断点可能成为复工复产堵点。供应链金融可以针对性地解决这个问题。”建行湖南省分行营业部副总经理周驳说，今年以来，该行为近百家核心企业搭建网络供应链平台，累计向1876户上游供应商提供了6718笔融资支持，合计70.45亿元。

——服务再优化，多方满足金融需求。

2月3日，因“账上现金流撑不过3个月”而备受社会关注的西贝餐饮集团，收到浦发银行北京分行的问询。当晚，分行组建工作小组，拿出了一套综合授信与金融服务解决方案。

这套量身定制的方案解决了企业资金难题：银行先为西贝餐饮提供短期流动资金贷款和贸易融资额度，保障员工工资发放与基础原材料采购，缓解企业短期流动性紧张。同时，围绕西贝餐饮集中采购平台，提供国内信用证、商票保贴、买方承保等服务，为面粉、牛羊肉等主要原材料供应商提供融资支持。此外，银行还提供薪资代发、资金归集结算等金融服务。

为推动金融支持政策更好适应市场主体的实际需要，央行等多部门近期出台《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》，从落实中小微企业复工复产信贷支持政策等七方面，提出30条政策措施，为提高中小微企业金融可获得性夯实基础。

让利企业，资金直达实体经济

做好“六稳”工作、落实“六保”任务，金融支持是重要一环。金融部门通过创新政策工具、主动让利企业等方式，强化对稳企业的金融支持，多措并举稳企业、保就业。

6月1日，央行再创设两个直达实体经济的货币政策工具：普惠小微企业贷款延期支持工具、普惠小微企业信用贷款支持计划。延期政策可覆盖普惠小微企业贷款本金约7万亿元，央行则通过普惠小微企业贷款延期支持工具，提供400亿元再贷款资金，鼓励地方法人银行对普惠小微企业贷款“应延尽延”。同时，央行通过信用贷款支持计划，向符合条件的地方法人银行提供资金支持，预计可带动地方法人银行新发放普惠小微企业信用贷款约1万亿元。

“这两个工具有着更显著的市场化、普惠性和直达性特点。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼说，结构性货币政策工具可以通过定向的流动性释放，增加相关领域信贷供给，满足实体经济融资需求。

6月17日国务院常务会议提出，抓住合理让利这个关键，保市场主体，稳住经济基本盘。“银行业持续加大对实体经济的支持力度，这些举措已在按计划和要求实施。下阶段银行将加大让利措施落地。”民生银行首席研究员温彬说。

记者了解到，合理让利已成为不少金融机构的主动选择。国开行在加大信贷投放的同时，减免相关收费，前5个月向企业让利约41亿元，让利幅度同比增63%。建行出台措施，对办理抵押类贷款的小微企业，抵押物评估费、抵押财产保险费、房屋土地登记费由银行代为承担，同时通过业务模式创新，持续加大普惠金融信用贷款投放，减少小微企业抵押、担保、保险、公证等中间环节费用支出。

易纲表示，通过降低利率让利、直达货币政策工具推动让利、银行减少收费让利等3种方式，金融系统预计今年将向企业让利1.5万亿元。

制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 04 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)