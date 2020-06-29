端午假期快递业务量增超四成 全行业共揽收包裹6.07亿件

本报北京6月28日电 （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示，端午假期（6月25日至27日），全行业共揽收快递包裹6.07亿件，同比增长45.38%，投递快递包裹6.51亿件，同比增长47.68%。

据介绍，端午假期，各地纷纷采用线上带游带货、线下线上结合的方式，丰富端午文旅和农产品销售市场，粽子、咸鸭蛋等传统美食和牛奶、啤酒、肉类等在节日期间销量大涨，带动快递行业业务量上行。

同时，国家邮政局认真贯彻落实党中央决策部署，严格执行疫情防控期间邮政快递生产作业场所操作规范建议，认真做好全员佩戴口罩、加强邮件快件和作业处理场所通风消毒等措施，重点做好北京地区寄递渠道疫情防控工作，保障寄递服务不中断。端午假期，全国邮政快递业运行总体安全、平稳有序，常态化疫情防控工作有序有效推进。

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 10 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)