端午小长假全国铁路发送旅客2678万人次

本报北京6月28日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，端午小长假运输期间（6月24日至6月27日），全国铁路发送旅客2678万人次，日均发送旅客670万人次；6月25日，全国铁路发送旅客753万人次，创2020年春节后单日旅客发送量新高。

端午小长假是电子客票在全国铁路推广实施后迎来的首个假日客流高峰，95%以上的旅客持有效身份证件享受“一证通行”的便捷。

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