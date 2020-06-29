端午小长假全国铁路发送旅客2678万人次

本报北京6月28日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，端午小长假运输期间（6月24日至6月27日），全国铁路发送旅客2678万人次，日均发送旅客670万人次；6月25日，全国铁路发送旅客753万人次，创2020年春节后单日旅客发送量新高。
端午小长假是电子客票在全国铁路推广实施后迎来的首个假日客流高峰，95%以上的旅客持有效身份证件享受“一证通行”的便捷。
新业态发力 新消费升级(新数据 新看点) 凌晨4时，山东烟台市的苏宁物流快递分拨中心已是一片繁忙，流水线快速运转，工作人员将分拣好的包裹打包，放在即将前往12个一级网点的运输班车上，通过二次分拣、装车运输到200多个乡镇服务网点。 “线上需求十分活跃，5月份我们的业务量…【详细】
煤炭消费比重今年降至57.5% 本报北京6月27日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日印发的《2020年能源工作指导意见》提出，2020年全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右。此外，非化石能源发电装机达到9亿千瓦左右，新增电能替代电量1…【详细】
我国外债结构持续优化 本报北京6月27日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局近日发布数据显示，3月末，我国全口径外债余额为20946亿美元，较去年末增长373亿美元，增幅为1.8%。主要由银行货币与存款余额增长推动，体现为非居民机构存款和同业存放余额的增加。 …【详细】
新三板精选层公开发行进"读秒"阶段 精选层或7月中旬开板 自6月10日新三板首届挂牌委“开考”以来，截至6月25日已密集召开12场审议会议，通过24家精选层申报企业，跑出独有的“精选层速度”，让新三板精选层开板进入“读秒”阶段。 2019年10月，新三板全面深化改革启动，其中最让市场瞩…【详细】