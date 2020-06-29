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国家外汇管理局:截至3月末全口径外债余额20946亿美元

本报记者  邱海峰

2020年06月29日07:37  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　国家外汇管理局6月24日公布的数据显示，截至2020年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为20946亿美元，较2019年末增长373亿美元，增幅1.8%。主要由银行货币与存款余额增长推动，体现为非居民机构存款和同业存放余额的增加。

　　“一季度，我国外债规模稳中有升，外债结构持续优化。”国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英介绍，从币种和期限结构看，本币外债占比38%，中长期外债占比42%，分别较2019年末上升3个和1个百分点。

　　如何看待当前我国外债形势？王春英指出，近年来外债规模平稳增长，符合我国经济发展以及持续扩大开放的进程。随着资本市场双向开放不断推进，国际投资者对中国市场的认可度进一步提升。2020年2月28日，中国国债被正式纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数。

　　“预计未来外债仍将保持平稳运行的态势。”王春英说，新冠肺炎疫情发生以来，人民银行、外汇局出台多项跨境融资便利化措施，进一步扩大企业借用外债空间，便利企业更好利用国际国内两种资源、两个市场多渠道筹集资金，缓解融资难、融资贵问题。一是将跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25，将企业借债空间从原来净资产的2倍提高至2.5倍；二是扩大外债便利化试点，支持试点地区高新技术企业在一定额度内自主借用外债，并扩大一次性外债登记试点范围。三是建立外汇政策绿色通道，企业可在线上申请外债登记。数据显示，便利化措施未引发外债规模大幅上升，外债风险总体可控。随着政策效应逐步显现，预计未来外债仍将保持平稳运行的态势。

　　王春英表示，当前，我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有改变，国际收支总体平衡的基础依然坚实，有利于外债继续平稳运行。“下一步，外汇局将持续深化外汇领域改革， 稳步推动金融市场开放，在进一步降低实体经济融资成本的同时有效防范跨境融资风险，促进实体经济健康发展。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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