小屏幕打开大市场 “直播带货”助力中国经济复苏

6月21日，江西省上饶市鄱阳县石门街镇党员干部正在当地北门村，为贫困户黄贵宝种植的红桃做抖音直播代言销售。

卓忠伟摄（人民视觉）

“万物可直播，人人齐带货”。新冠肺炎疫情发生以来，“直播带货”成为中国独特的消费盛景，也成为外媒争相关注的热点。

“从草根到网红，从田间地头到高楼大厦，几乎任何一个地方都可能瞬间变为直播间。”近日，日本NHK的报道对中国直播带货充满惊叹，“一个支架、一部手机、一台美颜灯，就是中国主播们的‘武器’。”

外媒报道称，中国掀起的“直播带货”风潮，刺激了线上消费，迸发出强大活力，可以给其他国家的电商发展提供借鉴。

“中国互联网的新流行符号”

“网红、明星、草根商家们纷纷赤膊上阵，在镜头前滔滔不绝地说服观众购买商品。”

“数十名中国各地的地方官员也纷纷参与其中，推销当地的特色产品。”

4月24日，英国广播公司（BBC）发布了名为《新冠肺炎疫情下中国崛起的“直播带货”新风口》的文章，描述了当下“直播带货”在中国电子商务领域的火热景象。报道称，“直播带货”的新模式俨然成了中国互联网的新流行符号。

价值300万元木耳一晚上卖光、10天内卖出4000万斤湖北农产品、3小时带货1.1亿元……一个又一个“直播带货”纪录，盘活了当下因为疫情而活跃度锐减的实体零售业。有外媒将“直播带货”比作疫情期间中国小零售商的生命线。

4月25日，美国有线电视新闻网（CNN）发布了一段名为《中国数亿美元购物瘾》的视频，也展示了近来直播购物风靡中国的情景。

“‘直播带货’在中国有着高达万亿元的市场。”美国《商业内幕》网站报道称，在中国，作为应对疫情的一种方式，无论是消费者还是销售人员对直播的使用皆出现了快速增长。艾媒咨询数据显示，2020年，中国国内在线直播的用户规模预计将增至5.26亿人，直播电商销售规模将达9160亿元，约占国内网络零售规模的8.7%。

据BBC报道，疫情期间，中国的直播行业已经成为经济复苏的重要平台。随着“直播带货”消费模式的兴起，中国市场展现出了强大的潜力和生命力，并且加快了实体商业向数字化转型的步伐。

报道称，在这场电商“直播带货”的销售风潮中，参与者不仅有政府官员，也有普通民众。为推广当地的农副产品，越来越多的地方官员走进直播间，为农民增收助力。而作为直播行业的主力军，网红主播也在不断创造着销售奇迹。他们凭借特立独行的销售技巧，成功吸引数千万粉丝的关注。

“直播带货”点亮中国“云经济”。新加坡《联合早报》网站报道称，“直播带货”的销售模式，不仅拓展了网络销售的宽度和深度，还为全国400万人口创造了就业机会。今年3月份直播行业的招聘岗位数较去年同期上涨84%，招聘人数增幅高达133%。与此同时，“直播带货”也刺激了国民消费。今年第一季度网络零售额占总消费零售总额的23.6%，较去年有所提升。

“这是中国人的创新之举”

早在疫情发生前，“直播带货”已在中国广受青睐。有外媒分析，与仅能在网页上浏览商品的网购相比，“直播带货”互动性更强，优势更明显。

疫情是“直播带货”热潮兴起的第一催化剂。据美联社报道，疫情期间，由于消费者都待在家里，很多企业选择“直播卖货”。在这股新掀起的“娱乐购”浪潮中，零售商可以和遥远的客户实时互动，拉近企业和消费者的距离，提高销售业绩。

近日，《麻省理工科技评论》介绍了包括京东、阿里在内的电商平台，如何通过“直播带货”助力农民渡过疫情难关。文章以一位云南花农为例，介绍了他如何通过京东直播，转战线上、打开销路、转危为机的故事。

日本NHK的报道称赞“直播带货”，“这是中国人在困境中的创新之举，是他们强大生命力的表现。”

“直播带货”正成为中国推动脱贫攻坚的重要抓手之一。外媒报道称，中国将消除贫困作为今年要实现的重要目标。电子商务平台也纷纷响应，聚焦“三农”，发挥优势，跳过中间商，直接让农村卖家接触到消费者。咨询公司“中国代理商”的研究和战略经理迈克·诺里斯表示，这是互联网公司与政府目标相结合的典型案例，一举多得。

发达的电子商务为中国“直播带货”热潮兴起提供了强大支撑。美国《福布斯》杂志指出，中国拥有8亿手机月活跃用户。在阿里巴巴、京东和腾讯等集团的推动下，中国的电子商务成为增长最快的产业之一。电商直播不仅创造了新的经济增长模式，也为更多普通人搭建起致富的桥梁。

多方共赢是“直播带货”燃爆市场的持久动力。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）评论称，中国“直播带货”热潮的兴起，正在帮助普通中国人实现发财致富和阶层上升的梦想。对很多中国人来说，这是一夜暴富的机会，能迅速带来社会流动性。对于全球品牌来说，这些互联网名人——“网红”——正在成为接触中国数亿购物者的最有效途径。

墨西哥电子商务网站Marketing4ECommerce在一篇题为《电商直播——中国线上销售模式的革新》的报道中指出，在中国，电商直播已取得了很大的成绩。今年2月，淘宝直播新开播的商家数量环比1月劲增719%。报道称，疫情促使企业更多地使用直播平台。对于商家来说，直播不仅是为企业生存而选择的工具，更是一次真正能带来企业发展的商机。

“可以为其他国家提供借鉴”

“6月是泰国水果黄金月，我给大家带来了榴莲、山竹、芒果、椰青、莲雾、青柚……”6月9日晚，泰国副总理兼商业部部长朱林通过网络直播，向中国消费者推介泰国当季水果。话音刚落，一款山竹就被中国网友抢空，商家迅速补货。当天的直播活动，共售出近5000个榴莲和2万个椰青，还卖出1500份甜虾、3000袋香米及1500份网红炸鸡。

直播活动结束后，朱林表示，电商平台契合很多民众的购物习惯，是未来的发展趋势。“中国电商发展理念和技术非常先进，泰中两国的商品贸易将越来越多地通过电商平台展开。欢迎更多中国电商平台入驻泰国，带动泰国电商行业进步”。

“埃塞俄比亚的咖啡、马里的黄油、喀麦隆的白胡椒、科摩罗的香草、马达加斯加的藏红花和塞内加尔的花生……期待更多优质的非洲商品通过跨境电商进入中国市场。”近日，联合国副秘书长兼非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭参与中国电商平台的“直播带货”活动，亲眼看到3000包卢旺达品牌咖啡瞬间被中国网友一抢而空，而直播另一端的卢旺达农民对着手机屏幕欢呼雀跃。松圭说，“中国的数字经济正在发挥巨大作用，将帮助非洲商户和农民加快走出经济困境。”

美联社报道称，电商直播在中国的流行或许可以为其他国家提供借鉴，同样受到疫情影响的美国和欧洲的零售商们可以考虑把电商直播作为新的销售方式。

目前，已有一些西方电商平台正在效仿中国开始“直播卖货”。2019年2月，亚马逊开通“亚马逊直播”，主持人现场直播展示平台上在售的特定产品。美国最大家具电商平台Wayfair也在为期一天半的“Way Day”销售活动中开了直播。

长期关注电商发展的学者劳伦·哈拉南在《福布斯》官网上刊文称，可以预见中国在全渠道零售、社交商务、移动电商等方面的创新，会成为越来越多的西方技术和零售领导者们获得启发的来源。劳伦给国外的电商提出了3个需要向中国学习的地方：有影响力的网红（帮助建立网红与消费者的关系）；与受众的互动（搭建双向的互动渠道）；直播时长和频率（主播需要增加直播的时长和频率）。

(责编：李都也(实习生)、李栋)