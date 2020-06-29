首度转正 5月规上企业利润上涨6%

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）前5月全国规上工业企业利润降幅收窄。6月28日，国家统计局发布数据显示，今年前5月，全国规模以上工业企业实现利润总额18434.9亿元，同比下降19.3%，降幅较1-4月收窄8.1个百分点。5月当月，规上工业企业利润以6%的同比涨幅进入正增长区间。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析指出，5月全国工业企业利润同比转正原因可归结为成本上升压力缓解、工业品价格变动增加了盈利空间，重点行业利润改善明显。

据介绍，5月，规上工业企业每百元营业收入中的成本为84.29元，同比增加0.21元，增加额比4月明显减少1元，缓解了3、4月以来单位成本大幅上升给企业经营带来的压力；同时，5月PPI指数显示，工业生产者出厂价格和购进价格同比降幅较4月分别扩大0.6个和1.2个百分点。“购进价格回落幅度明显超出出厂价格回落幅度，有助于增加企业盈利空间。”

前述因素影响下，5月当月，石油加工、电力、化工、钢铁等重点行业利润改善明显。其中，石油加工行业利润由4月全行业亏损218亿元转为5月盈利116.2亿元，同比增长8.9%；电力行业利润增长10.9%，4月为下降15.7%；化工行业利润下降9.6%，降幅比4月收窄19.7个百分点；钢铁行业利润下降50.5%，降幅收窄15.1个百分点。

除成本等因素外，工业生产增速提升也成为企业利润增长的重要动因。日前公布的5月工业增加值同比增长4.4%，较前月再扩大0.5个百分点，创下年内增加值涨幅新高。浙商证券首席宏观经济学家李超认为，工业生产增速提升缘于内需修复的同时，出口超出市场预期。“各地消费券、消费季等促消费政策叠加‘五一’假期，使得居民消费需求有所释放。中汽协数据显示，5月汽车产销分别环比增长4%和5.9%，同比分别增长18.2%和14.5%；防疫物资出口及中国供给填补海外供给缺口是对冲外需冲击的两大逻辑，使得我国出口在短期内并不悲观。”

成本降低、需求提振，工业产成品库存压力也有所缓解。5月末，规模以上工业企业产成品存货增速比4月末回落1.6个百分点；产成品存货周转天数为20.9天，比4月末减少0.8天。

“此外，5月投资收益大幅增加也在一定程度上推动5月利润明显改善。”朱虹指出。5月固定资产投资持续回暖。数据显示，前5月，全国固定资产投资增速较1-4月收窄4个百分点。其中，基建与房地产投资推动整体投资增速恢复，高技术类投资也加速“回血”。

朱虹进一步表示，尽管5月工业企业利润实现今年以来首次增长，但疫情影响下市场需求依然偏弱，利润回升的持续性还需进一步观察。具体表现为，工业销售增速有所放缓，5月，规模以上工业企业营业收入增速比4月回落3.7个百分点；利润转好行业数量有所减少，41个工业大类行业中有21个行业利润增速比4月加快或降幅收窄，比4月减少12个行业。“下阶段仍需做好‘六稳’工作，落实‘六保’任务，稳住经济基本盘，促进工业经济回升向好。”

“短期来看，内、外需并不悲观。”在李超看来，由于疫情有一定反复性，使部分服务及消费品行业略显疲态。但随财政资金直达地方基层的相关政策落地，保就业保市场主体的紧迫任务背景下，“两新一重”相关投资项目的推进将进一步提速，带动原材料、装备制造、新兴产品行业的增长；外需方面，海外疫情依然持续，防疫物资需求在短期内将增加，海外复工复产推进以及海外供给缺口亟须弥补两大因素对我国贸易依存度较高的行业有一定的正面促进作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)